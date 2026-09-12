ژاپن حریف ایران در فینال والیبال قهرمانی آسیا شد

تیم ژاپن با پیروزی قاطعانه مقابل کره جنوبی در نیمه‌نهایی والیبال قهرمانی آسیا، به فینال این رقابت‌ها صعود کرد و حریف ایران در این مرحله شد.

جوان آنلاین: مرحله نیمه نهایی رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ و انتخابی المپیک ۲۰۲۸ امروز (شنبه ۲۱ شهریور) با دو دیدار در فوکوئوما پیگیری شد.

تیم‌های ایران و ژاپن با شکست استرالیا و کره جنوبی به دیدار نهایی این مسابقات راه یافتند تا برای تنها سهمیه المپیک ۲۰۲۸ این مسابقات و مقام قهرمانی تلاش کنند.

همچنین سه تیم برتر این مسابقات سهمیه رقابت‌های جهانی ۲۰۲۷ به دست می آورند که تیم‌های ایران و ژاپن با صعود به فینال دو سهمیه را کسب کردند و استرالیا و کره جنوبی فردا برای کسب مقام سومی آسیا و سومین سهمیه مقابل یکدیگر صف آرایی خواهند کرد.

نتیجه کامل دو دیدار مرحله نیمه‌نهایی قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ به قرار زیر است:

ایران ۳ – استرالیا یک (۲۵ بر ۲۱، ۱۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۲)

کره جنوبی صفر – ژاپن ۳ (۱۳ بر ۲۵، ۱۱ بر ۲۵ و ۱۴ بر ۲۵)

فردا یکشنبه ۲۲ شهریور دو دیدار رده بندی و فینال این رقابت ها برگزار می شود که برنامه آن به قرار زیر است:

یکشنبه ۲۲ شهریور

ساعت ۱۰؛ کره جنوبی – استرالیا

ساعت ۱۴؛ ایران – ژاپن