ژاپن حریف ایران در فینال والیبال قهرمانی آسیا شد

جوان آنلاین: مرحله نیمه نهایی رقابتهای والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ و انتخابی المپیک ۲۰۲۸ امروز (شنبه ۲۱ شهریور) با دو دیدار در فوکوئوما پیگیری شد.
تیمهای ایران و ژاپن با شکست استرالیا و کره جنوبی به دیدار نهایی این مسابقات راه یافتند تا برای تنها سهمیه المپیک ۲۰۲۸ این مسابقات و مقام قهرمانی تلاش کنند.
همچنین سه تیم برتر این مسابقات سهمیه رقابتهای جهانی ۲۰۲۷ به دست می آورند که تیمهای ایران و ژاپن با صعود به فینال دو سهمیه را کسب کردند و استرالیا و کره جنوبی فردا برای کسب مقام سومی آسیا و سومین سهمیه مقابل یکدیگر صف آرایی خواهند کرد.
نتیجه کامل دو دیدار مرحله نیمهنهایی قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ به قرار زیر است:
ایران ۳ – استرالیا یک (۲۵ بر ۲۱، ۱۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۲)
کره جنوبی صفر – ژاپن ۳ (۱۳ بر ۲۵، ۱۱ بر ۲۵ و ۱۴ بر ۲۵)
فردا یکشنبه ۲۲ شهریور دو دیدار رده بندی و فینال این رقابت ها برگزار می شود که برنامه آن به قرار زیر است:
یکشنبه ۲۲ شهریور
ساعت ۱۰؛ کره جنوبی – استرالیا
ساعت ۱۴؛ ایران – ژاپن