کد خبر: 1378904
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تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۷
بين‌الملل » اخبار كلی

دست و پا زدن‌های آمریکا برای عبور نفتکش‌ها در تنگه هرمز

حفاظت هوایی فایننشال‌تایمز گزارش داد آمریکا پس از افزایش حملات ایران در تنگه هرمز از نفتکش‌ها خواسته است تنها در زمان‌های مشخص حرکت کنند؛ اقدامی که به گفته کارشناسان با هدف کاهش هزینه سنگین حفاظت هوایی ادعایی واشنگتن از مسیر جنوبی تنگه انجام شده است.

جوان آنلاین: روزنامه «فایننشال‌تایمز» گزارش داد آمریکا از نفتکش‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند خواسته است برای تضمین برخورداری از حفاظت نظامی ادعایی آمریکا، سفر خود را در ساعات مشخصی انجام دهند؛ این تصمیم پس از افزایش حملات ایران به کشتی‌هایی اتخاذ شده که شبانه در این آبراه تردد می‌کنند.

به گزارش ایسنا، واشنگتن از ماه مه برای کشتی‌هایی که قصد عبور از مسیری در امتداد ساحل عمان در بخش جنوبی تنگه را دارند، پوشش دفاع هوایی فراهم کرده است؛ کارشناسان از همان ابتدا این اقدام آمریکا را نقض مفاد تفاهم‌نامه دانستند، زیرا مدیریت تنگه هرمز به گفتگوهای متعاقب ایران و عمان واگذار شده بود.

بر اساس این گزارش، مالکان کشتی‌ها باید برای دریافت این حمایت به مرکز هماهنگی دریایی آمریکا موسوم به «همکاری و راهنمایی دریایی برای کشتیرانی» یا NCAGS درخواست می‌دادند. این مرکز سپس مختصات مسیر و مجوز عبور در بازه‌های زمانی گسترده در طول شب را در اختیار دریانوردان قرار می‌داد و هواپیماهای آمریکایی در این مدت از آنها حفاظت می‌کردند.

اما براساس ایمیل‌هایی که NCAGS برای مشاوران دریایی ارسال کرده و فایننشال‌تایمز آنها را دیده است، از اوایل سپتامبر این بازه زمانی به دو نوبت مشخص در هر روز کاهش یافته است. به کشتی‌ها گفته شده سفر خود را در ساعت‌های تعیین‌شده، برای نمونه ساعت ۹ صبح، آغاز کنند.

در یکی از این ایمیل‌ها آمده است: «اکنون زمان‌های پیشنهادی برای عبور ارائه می‌کنیم که بسته به روز متفاوت است. کشتی شما الزامی ندارد در این ساعات حرکت کند، اما برای دریافت بهترین پشتیبانی، انجام این کار توصیه می‌شود.»

فایننشال‌تایمز نوشت نیروهای مسلح ایران از زمان حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در ماه فوریه، ده‌ها شناور متخلف را که قصد عبور از این آبراه را داشته‌اند، هدف قرار داده‌اند.

«جاشوا تالیس» تحلیلگر نیروی دریایی در سازمان پژوهشی امنیتی آمریکایی CNA گفت درخواست از کشتی‌ها برای عبور در ساعات مشخص احتمالاً تلاشی برای مدیریت هزینه‌های مرتبط است.

تالیس گفت پرواز یک هواپیمای پیشرفته نظامی آمریکا برای تنها یک ساعت بین ۲۵ هزار تا ۷۵ هزار دلار هزینه دارد. عبور یک کشتی تجاری با سرعت کم تا متوسط از تنگه حدود هفت ساعت زمان می‌برد.

طبق این گزارش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سابقه اعزام قایق‌های گشتی کوچک برای شناسایی کشتی‌هایی را دارد که از مسیر عمان استفاده می‌کنند؛ کشتی‌هایی که معمولاً شبانه و با سامانه‌های GPS و چراغ‌های خاموش حرکت می‌کنند.

برچسب ها: آمریکا ، عبور نفتکش ، تنگه‌هرمز
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