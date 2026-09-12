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تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۴
ورزش » ساير

ایران ۳ - ۱ استرالیا/ شاگردان پیاتزا فینالیست آسیا شدند

تیم ملی والیبال تیم ملی والیبال ایران با پیروزی مقابل استرالیا به فینال مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ صعود کرد.

جوان آنلاین: تیم ملی والیبال ایران در نیمه‌نهایی مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ از ساعت ۱۰ امروز صبح (شنبه، ۲۱ شهریور) به مصاف استرالیا رفت و با پیروزی ۳ بر یک مقابل این تیم، به فینال صعود کرد.

به گزارش ایسنا، شاگردان روبرتو پیاتزا در این دیدار با حساب سه بر یک و با امتیازهای ۲۵ بر ۲۱، ۱۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی رسیدند و به فینال صعود کردند. 

دیگر دیدار نیمه‌نهایی از ساعت ۱۴ بین تیم‌های ژاپن و کره‌جنوبی برگزار می‌شود که برنده آن یکشنبه، ۲۲ شهریور در دیدار فینال مقابل ایران به میدان می‌رود. 

ترکیب ایران: مرتضی شریفی، عیسی ناصری، علی حاجی‌پور، پوریا حسین‌خانزاده، محمد ولی‌زاده، عرشیا به‌نژاد و محمدرضا حضرت‌پور

سرمربی: روبرتو پیاتزا 

ترکیب استرالیا: لینکلن الکساندر ویلیامز، جیمز ویر، لورنزو پوپ، ویلیام دارسی، نهیمایا موت، آرشدیپ دوسانج و لوک پری

سرمربی: دنیل ایلات

گزارش بازی

ست اول: ۲۵ بر ۲۱ ایران 

بازی در امتیاز ۳ برابر بود که استرالیا با یک حمله پایپ، پوپ را صاحب توپ کرد، او هم آبشار خود را در حالی که دفاعی مقابلش نبود در انتهای زمین و جایی که شریفی و حضرت‌پور برای دریافت به سمت هم رفتند، زد اما توپ پس از لمس دست شریفی بیرون رفت و استرالیا امتیاز گرفت. در ادامه سرویس خانزاده بیرون رفت و استرالیا ۷ - ۴ پیش افتاد.

ناصری با یک آبشار سرعتی توپ را از بین دست‌های ویر و پوپ عبور داد و امتیاز ۷ را برای ایران گرفت. در ادامه سرویس شریفی به لبه تور برخورد کرد و زیر تور در زمین استرالیا فرود آمد و بازی در امتیاز ۹ برابر شد. پس از کسب امتیاز دهم، شریفی سرویس خود را روی دست دارسی زد که بیرون رفت و ایران ۱۱ - ۹ پیش افتاد. شریفی یک امتیاز مستقیم دیگر از سرویس گرفت تا بازی ۱۲ - ۹ شود.

سرویس حاجی‌پور پس از برخورد به دست بازیکن حریف مستقیم به زمین ایران برگشت و ولی‌زاده روی تور سریع به آن ضربه زد تا ایران ۱۶ - ۱۱ همچنان تیم برتر میدان باشد. خانزاده سرویس خود را بیرون زد و در ادامه هم موت با دفاع شریفی امتیاز گرفت تا بازی ۱۶ - ۱۴ شود و پیاتزا وقت استراحت بگیرد. دوسامج به جای اینکه پاس بدهد یک جای خالی انداخت اما حساب کار همچنان ۲۳ - ۲۱ به سود ایران بود. ولی‌زاده یک امتیاز مستقیم سرویس گرفت تا ایران ست را ۲۵ - ۲۱ برنده شود.

ست دوم: ۲۵ بر ۱۷ استرالیا 

رقابت ابتدا نزدیک بود تا اینکه آبشار پوپ به سرانگشتان دفاع ایران برخورد کرد و بیرون رفت و استرالیا ۷ - ۵ جلو افتاد. بازی ۹ - ۷ به سود استرالیا بود که حاجی‌پور برای دریافت توپ بیرون از زمین رفت و برای اینکه توپ به زمین نخورد، بین تماشاگران پرید. در نتیجه بازی دقایقی متوقف شود تا به وضعیت او و یکی از تماشاگر رسیدگی شود. حاجی‌پور به خاطر تلاشی که انجام داد از سوی اعضای تیم ملی و تماشاگران تشویق شد.

ناصری سرویس بازیکن استرالیا را با پنجه دریافت کرد تا آن را به به‌نژاد برساند اما ضرب آن زیاد بود و به زمین استرالیا برگشت، بازیکن حریف سریع به آن ضربه زد و بازی ۱۶ - ۱۲ شد. بخاطر این اتفاق پیاتزا با عصبانیت وقت استراحت گرفت. بازیکنان ایران در امتیازات پایانی بارها سرویس خود را به تور زدند و دفاع شدند. استرالیا ست را ۲۵ - ۱۷ برنده شد.

ست سوم: ۲۵ بر ۱۷ ایران

۲ امتیاز اول ست را ناصری با دو دفاع پیاپی مقابل ویلیامز و پوپ برای ایران به دست آورد. بازی در امتیاز ۳ برابر بود که حاجی‌پور آبشار زد اما پوپ مقابل او تک دفاع کرد و توپ برگشتی وسط زمین ایران جای گرفت و تبدیل به امتیاز شد. ویر سرویس خود را بیرون زد و در ادامه هم خانزاده سرویس‌اش را روی دست فلاوردی زد که بیرون رفت تا ایران ۸ - ۶ جلو بیفتد. خانزاده که در خط سرویس می‌درخشید یک امتیاز سرویس دیگر گرفت و بازی ۱۰ - ۶ شد.

بازی ۱۷ - ۱۲ به سود ایران بود که حضرت‌پور به خانزاده پاس داد اما سه بازیکن حریف مقابل او قرار گرفتند و دفاعش کردند. در ادامه استرالیا یک امتیاز دیگر گرفت و پیاتزا وقت استراحت گرفت. با ورود تیم‌ها به زمین خانزاده از بین دفاع حریف آبشار زد که تبدیل به امتیاز شد. این بازیکن در ادامه سرویس زد که خط کناری زمین استرالیا جای گرفت و هرچند اسمیت برای دریافت شیرجه رفت اما نتوانست آن را بگیرد تا ایران ۱۹ - ۱۴ شود. دریافت حضرت‌پور کوتاه بود و به‌نژاد مجبور شد با ساعد پاس بدهد اما شریفی آبشار پرقدرتی زد که بعد از برخورد به بازیکن حریف از سمت ایران بیرون رفت تا تیم ملی ۲۳ - ۱۷ همچنان پیش باشد. ایران در نهایت ۲۵ - ۱۷ برنده شد.

ست چهارم: ۲۵ بر ۲۲

استرالیا عملکرد بهتری داشت و پیش افتاد. در حالی که بازی ۹ - ۷ به سود این تیم بود، رالی شکل گرفت و بعد از چند بار رفت و برگشت توپ، در نهایت اسمیت آبشار زد که دفاع شد اما بیرون رفت که امتیاز دهم برای این تیم به دست آمد. بازیکنان ایران بازی را در امتیاز ۱۱ به تساوی کشاندند. بازی ۱۴ - ۱۲ بود که بعد از چند بار رفت و برگشت خانزاده با آبشار خود برای ایران امتیاز گرفت اما استرالیا اعتراض داشت و درخواست بازبینی داد که امتیاز به استرالیا داده شد. حاجی‌پور با عبور از پوپ آبشار خود را در میانه زمین مقابل پری به زمین زد و بازی ۱۷ - ۱۵ به نفع ایران شد.

شریفی جای خالی انداخت اما دوسانج او را دفاع کرد تا بازی در امتیاز ۱۷ برابر شود. ولی‌زاده روی دست پوپ سرویس زد که این بازیکن دریافت خوبی نداشت ودیگر هم تیمی او برای گرفتن توپ شیرجه زد اما نتوانست توپ را بگیرد و ایران ۲۰ - ۱۷ جلو افتاد. 

برچسب ها: تیم ملی والیبال ایران ، روبرتو پیاتزا ، مسابقات آسیا
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