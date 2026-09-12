کد خبر: 1378899
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تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۷
بين‌الملل » اخبار كلی

خطر توافق محرمانه کشورهای منطقه با ایران برای آمریکا

قف5 کارشناس امور منطقه به احتمال توافق محرمانه کشورهای منطقه با ایران بر سر عدم درگیری و خطر آن برای آمریکا اشاره کرد.

جوان آنلاین: روزنامه نزاویسیمایا گازتا روسیه نوشت، پنتاگون و سرویس های جاسوسی آمریکا در حال بررسی موضوع کاهش حضور نظامی این کشور در منطقه بعد از پایان جنگ علیه ایران هستند. این موضوع تنها به عدم بازسازی پایگاه های آسیب دیده بر اثر حملات تلافی جویانه ایران منحصر نمی شود بلکه شامل انتقال برخی از زیرساخت های رزمی و اطلاعاتی به خارج از منطقه نیز خواهد شد.

انتون مارداسوف تحلیلگر امور منطقه تاکید کرد: انتقال به مرحله جدیدی از بازنگری در تاکتیک ها و راهبردها بخشی از نتیجه جنگ علیه ایران است. پنتاگون در این شرایط به دنبال تقویت همکاری با شرکای منطقه ای خود است.

وی اضافه کرد: با این وجود آمریکا با خطر اقدام قدرت های منطقه ای به مذاکره برای دستیابی به توافقات محرمانه با ایران مبنی بر عدم جنگ و تجاوز رو به رو است. این کشورها استقلال بیشتری در روابط دو جانبه با آمریکا و مشارکت در دسته بندی ها از خود نشان می دهند. ممکن است از لحاظ ایجاد جهان چند قطبی مطلوب باشد اما در خصوص تشدید تنش ها میان تعدادی از کشورها و اسرائیل ممکن است باعث وخیم تر شدن اوضاع شود.

برچسب ها: امریکا ، جنگ ایران و آمریکا ، توافق
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