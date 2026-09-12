«سپر صادرات» عربستان چیست و چرا برای ریاض حیاتی است؟

خط لوله انتقال نفت عربستان که از آن برای دور زدن تنگه هرمز استفاده می شد یکی از مهم ترین ابزارهای مورد استفاده ریاض در سایه تنش های منطقه ای به شمار می رود.

جوان آنلاین: وزارت انرژی عربستان روز جمعه از توقف انتقال نفت از طریق خط لوله موسوم به شرق به غرب بر اثر حملات پهپادی خبر داد. ریاض مدعی شد که این حملات از سمت عراق صورت گرفته است.

به گزارش مهر، خط مذکور که با نام پترولاین نیز شناخته می شود تحت مالکیت شرکت نفت آرامکو عربستان به طول هزار و ۲۰۰ کیلومتر برای انتقال نفت از بقیق واقع در شرق عربستان به ینبع در ساحل دریای سرخ است و به عنوان راهکار داخلی برای انتقال نفت بدون استفاده از تنگه هرمز شناخته می شد.

قدرت انتقال این خط لوله به هفت میلیون بشکه در روز می رسید که ۲ میلیون بشکه از آن برای پالایشگاه های ساحل غربی و ۵ میلیون بشکه دیگر برای مصارف مختلف از جمله صادرات استفاده می شد.

اهمیت این خط لوله در سال ۲۰۲۶ زمانی مشخص شد که حرکت کشتی ها در تنگه هرمز تقریبا فلج شد و عربستان نتوانست مانند سابق از این گذرگاه مهم آبی برای صادرات نفت خود استفاده کند. خط لوله پترولاین یکی از مهم ترین ابزارهای عربستان برای دور زدن تنگه هرمز بود که در عین حال در سایه تنش های روزافزون دریای سرخ و باب المندب با خطراتی نیز مواجه است. حمله پهپادی صورت گرفته علیه این خط لوله نشان داد که انتقال نفت از طریق مسیر زمینی در داخل عربستان هنوز هم با چالش های زیادی رو به رو است.

رسانه روسی آر تی نیز با اشاره به این خط لوله و توصیف آن به سپر صادرات عربستان نوشت: اهمیت این اتفاق فقط در توقف یک خط لوله نیست. مسئله مهم تر این است که یکی از معدود مسیرهای جایگزین برای صادرات نفت عربستان در شرایط اختلال در تنگه هرمز نیز اکنون با مشکل مواجه شده است.