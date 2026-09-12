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تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۰
بين‌الملل » اخبار كلی

بیشترین بودجه نظامی خاورمیانه مربوط به کدام کشور است؟

بودجه نظامی سایت گلوبال فایر پاور در جدیدترین رده بندی خود از بودجه های نظامی کشورهای مختلف اعلام کرد که عربستان و ترکیه و رژیم صهیونیستی بیشتری بودجه نظامی منطقه را دارا هستند.

جوان آنلاین: بودجه‌های نظامی خاورمیانه در سال ۲۰۲۶، در سایه تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک و شتاب گرفتن برنامه‌های نوسازی نظامی، با افزایش قابل توجهی مواجه است و کشورهای منطقه همچنان به رقابت برای تقویت توانمندی‌های هوایی، زمینی و دریایی خود ادامه می‌دهند.

به گزارش مهر، بر اساس برآوردهای سایت «گلوبال فایر پاور» برای سال ۲۰۲۶، مجموع بودجه‌های دفاعی ده کشور درج‌ شده در فهرست منطقه‌ای آن، از ۲۲۰ میلیارد دلار فراتر می‌رود.

گزارش مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم تاکید دارد که هزینه‌های نظامی جهانی در سال ۲۰۲۵ به ۲.۸۸۷ تریلیون دلار رسید که بالاترین سطح تاریخی خود است و برای یازدهمین سال متوالی شاهد افزایش بوده است. هزینه‌های نظامی در خاورمیانه در همان سال به حدود ۲۱۸ میلیارد دلار رسید که شامل کشورهای عربی و غیرعربی می‌شود.

بر اساس گزارش «گلوبال فایر پاور»، عربستان سعودی با بودجه‌ای حدود ۶۳.۹۹ میلیارد دلار، در صدر فهرست ۱۰ بودجه دفاعی بزرگ خاورمیانه در سال ۲۰۲۶ قرار دارد. ریاض طی سال‌های گذشته از برجسته‌ترین واردکنندگان سلاح در جهان بوده است.

زرادخانه عربستان شامل جنگنده‌های «اف-۱۵ اس‌ای»، بالگردهای «ای‌اچ-۶۴ ای آپاچی»، سامانه‌های پدافند هوایی آمریکایی «پاتریوت» و «تاد» بعلاوه جنگنده‌های «یوروفایتر تایفون» و «تورنادو» انگلیسی و تعدادی خودروی زرهی است.

ترکیه با بودجه دفاعی حدود ۵۱.۴ میلیارد دلار در رتبه دوم بزرگ ترین بودجه های نظامی منطقه قرار دارد. آنکارا از یک پایگاه صنایع دفاعی بومی گسترده برخوردار است که به آن اجازه می‌دهد بخش بزرگی از هزینه‌ها را به شرکت‌های داخلی، به‌ویژه در حوزه‌های پهپاد، کشتی، خودروهای زرهی، موشک و مهمات اختصاص دهد.

بر اساس این گزارش، ترکیه حدود ۲۲۸۴ تانک، ۱۱۰۱ هواپیما، ۵۰۹ بالگرد و ۱۹۲ شناور دریایی دارد و تعداد نیروهای فعال آن حدود ۴۸۱ هزار نفر است.

رژیم صهیونیستی در فهرست «گلوبال فایر پاور» با بودجه دفاعی حدود ۳۴.۶ میلیارد دلار برای سال ۲۰۲۶ در جایگاه سوم قرار دارد. این سایت ذخایر تسلیحاتی رژیم صهیونیستی را حدود ۱۳۰۰ تانک، ۵۹۷ هواپیما، ۱۲۷ بالگرد و ۸۲ شناور دریایی تخمین می‌زند، هرچند تأکید می‌کند که این ارقام نشان‌دهنده حجم کلی ذخایر است و لزوماً به معنای تجهیزات آماده برای نبرد نیست.

کنست رژیم صهیونیستی در مارس ۲۰۲۶ بودجه نظامی خود را افزایش داده و به این ترتیب این بودجه به رقمی بیش از ۴۵ میلیارد دلار رسید.

امارات با بودجه دفاعی حدود ۲۳.۴۸ میلیارد دلار در رتبه چهارم قرار دارد. گلوبال فایر پاور ذخایر امارات را حدود ۵۸۱ هواگرد از جمله ۲۵۰ بالگرد و ۳۵۴ تانک برآورد می‌کند. زرادخانه این کشور شامل جنگنده‌های «اف-۱۶ ای/اف دزرت فالکون»، «میراژ ۲۰۰۰-۹»، بالگردهای «ای‌اچ-۶۴ آپاچی»، سامانه موشکی «تاد» و تانک‌های «لکلر» است.

بودجه دفاعی قطر طبق برآورد گلوبال فایر پاور حدود ۱۱.۹۵ میلیارد دلار و تعداد نیروهای فعال آن حدود ۲۶،۵۵۰ نفر است. ایران با بودجه دفاعی حدود ۹.۲۳ میلیارد دلار در رتبه ششم منطقه قرار دارد. این در حالی است که تعداد نیروهای فعال آن حدود ۶۱۰ هزار نفر است. این رقم حدود یک‌هفتم بودجه عربستان است که نشان دهنده بهره‌وری بالای صنایع نظامی ایرانو پایین بودن هزینه‌کرد اسمی به ازای هر فرد در مقایسه با کشورهای حوزه خلیج فارس، است.

کشورهای عمان، عراق، اردن، کویت و مصر در رتبه‌های بعدی این لیست قرار دارند.

برچسب ها: بودجه نظامی ، عربستان ، ترکیه
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