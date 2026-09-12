جوان آنلاین: محمد بن عبدالرحمن، نخست وزیر و وزیر خارجه قطر با فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان تلفنی گفت وگو کرد.

به گزارش ایرنا، دو طرف در این گفت وگو درباره همکاری های دوجانبه و راه های تقویت آن و آخرین تحولات منطقه به ویژه تلاش های دیپلماتیک و هماهنگی های مشترک برای کاهش تنش ها و تقویت امنیت و ثبات در منطقه تبادل نظر کردند.

وزیر خارجه قطر در این گفت وگو تاکید کرد که دوحه از تمام تلاش های دیپلماتیک در راستای تضمین آزادی دریانوردی و رسیدن به راه حل فراگیر برای تحقق صلح پایدار در منطقه حمایت می کند.

پیش از این نیز وزارت خارجه عراق بامداد شنبه اعلام کرد که فؤاد حسین وزیر خارجه این کشور در گفت‌وگویی تلفنی با فیصل بن فرحان همتای سعودی خود، آخرین تحولات و وضعیت منطقه را بررسی کرده است.

وزارت خارجه عراق به جزئیات بیشتر درباره رایزنی تلفنی حسین و بن فرحان اشاره نکرد و تنها افزود که دو طرف درباره آخرین تحولات اوضاع در منطقه گفت‌وگو کردند.

این گفت وگوی تلفنی ساعتی پس از آن صورت گرفت که عربستان مدعی شد منشأ حمله به خط لوله شرق به غرب این کشور که صبح پنجشنبه هدف حمله قرار گرفت، عراق بوده است.

به دنبال طرح این ادعا، دولت عراق اعلام کرد پس از آن که ثابت شد حمله از استان میسان در جنوب این کشور صورت گرفته، فرمانده عملیات میسان را از مقام خود برکنار کرد.