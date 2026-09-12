۵ داعشی طی عملیات ضدتروریستی در شمال غرب پاکستان کشته شدند

دایره مبارزه با تروریسم در شمال غرب پاکستان اعلام کرد که در عملیات این نهاد علیه گروهک تروریستی داعش خراسان ۵ نفر از عوامل آن از جمله یک سرکرده داعشی که در ارتباط با حمله انتحاری به مرکز شیعیان اسلام‌آباد تحت تعقیب بود، کشته شدند.

جوان آنلاین: مسئولان اداره ضدتروریسم در ایالت خیبرپختونخوا پاکستان اعلام کردند که ۵ عنصر وابسته به داعش خراسان در تازه‌ترین عملیات نیروهای امنیتی در منطقه نوشهره کشته شدند.

به گزارش ایرنا، پلیس ضد تروریسم افزود که یک سرکرده ارشد داعش خراسان با نام عمران که در ارتباط با پرونده حمله انتحاری این گروه تروریستی به حسینیه شیعیان در اسلام‌آباد تحت تعقیب بود، نیز در عملیات فوق کشته شده است.

داعش خراسان در بسیاری از بمب‌گذاری ها در ایالت خیبرپختونخوا از جمله طراحی ترور شخصیت‌های سیاسی و مذهبی در شهرهای مختلف دست داشته و خود نیز مسوولیت چنین اقدامات تروریستی را در گذشته برعهده گرفته است.