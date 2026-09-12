نروژ: اسرائیل در مسیر بسیار خطرناکی قرار گرفته است

وزیر امور خارجه نروژ، با انتقاد از سیاست‌های بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم اسرائیل، هشدار داد که وی این رژیم را در مسیر «بسیار خطرناک»ی قرار داده و انتخابات پیش‌رو نیز لزوما این روند را تغییر نخواهد داد.

جوان آنلاین: اسپن بارت ایده وزیر امور خارجه نروژ، در گفت‌وگو با شبکه خبری یورونیوز در ریگا، پایتخت لتونی، دولت کنونی رژیم اسرائیل را «راست‌گراترین دولت» در تاریخ این رژیم توصیف و ابراز امیدواری کرد که این رژیم در نهایت به این نتیجه برسد که در مسیر بسیار خطرناکی قرار گرفته است؛ مسیری که به گفته او، نتیجه انتخابات برنامه‌ریزی‌شده برای ماه اکتبر (مهرماه) نیز تغییری در آن ایجاد نمی‌کند.

به گزارش ایرنا، وزیر خارجه نروژ در این گفت‌وگو که دیروز (جمعه) منتشر شد، همچنین از نحوه واکنش کشورهای غربی به درگیری‌های خاورمیانه انتقاد کرد و گفت رویکرد «متزلزل، مبهم و فاقد اصول» آنها، اعتبارشان را در عرصه بین‌المللی تضعیف کرده است.

او گفت: مشکل این بوده است که بسیاری از کشورها در انتقاد از رژیم اسرائیل محتاط بوده‌اند، زیرا به‌راحتی با اتهام یهودستیزی مواجه می‌شدند.

به گفته ایده، این وضعیت باعث شده جامعه جهانی به سمت اتخاذ مواضعی محتاطانه‌تر و کم‌جرئت‌تر حرکت کند.

این اظهارات چند روز پس از آن مطرح شد که نروژ به همراه ۱۱ کشور دیگر از برنامه خود برای اعمال محدودیت بر تجارت با شهرک‌های غیرقانونی اسرائیلی در کرانه باختری خبر داد.

نروژ در سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳ خورشیدی) کشور فلسطین را به رسمیت شناخت.

به گزارش ایرنا، وزیران امور خارجه ۱۲ کشور غربی با انتشار بیانیه‌ای مشترک علیه گسترش شهرک‌سازی و خشونت شهرک‌نشینان صهیونیست، از پیشبرد محدودیت‌های تجاری علیه شهرک‌های غیرقانونی این رژیم حمایت کردند.

در این بیانیه که از سوی وزارت امور خارجه انگلیس منتشر شد، وزیران خارجه کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، ایسلند، ایرلند، نروژ، لهستان، پرتغال، اسپانیا، سوئد و انگلیس اعلام کردند که اقدامات رژیم صهیونیستی در کرانه باختری، امکان تحقق آنچه راه‌حل دو دولتی نامیده می‌شود، را تضعیف می‌کند.