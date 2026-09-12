یک نماینده پارلمان عراق ضمن هشدار درباره دخالت های آمریکا در امور داخلی کشورش و تحرکات آن برای تضعیف نیروهای حشد الشعبی (بسیج مردمی) و خلع سلاح مقاومت، تاکید کرد: به دلیل کنترل آمریکا بر بسیاری از بخش‌های کلیدی عراق و دخالت در امور داخلی، کابینه آن هنوز تکمیل نشده است.

جوان آنلاین: «محمد الحسناوی»، نماینده پارلمان عراق، نسبت به تلاش آمریکا برای تضعیف نیروهای حشدالشعبی، خلع سلاح مقاومت و مانع‌تراشی در تکمیل کابینه، به ویژه وزارتخانه‌های دفاع و کشور، هشدار داد.

الحسناوی اعلام کرد: آمریکا به برنامه‌های خود برای تضعیف نیروهای حشد الشعبی، از بین بردن هرگونه نقش گروه‌های مقاومت و خلع سلاح آنها در عراق ادامه می‌دهد. علاوه بر این، حریم هوایی عراق را تحت سیطره خود دارد.

این نماینده پارلمان عراق افزود: آمریکا همچنان به خاطر منافع خود در روند تشکیل کابینه، به ویژه وزارتخانه‌های کشور و دفاع، دخالت می‌کند.

گفتنی است که آمریکا علاوه بر کنترل آسمان عراق، مانع دستیابی آن به پدافند هوایی قوی می شود و در امور سیاسی و اقتصادی آن نیز دخالت گسترده‌ای دارد. واشنگتن همچنین در راستای خلع سلاح مقاومت عراق گام بر می دارد و چندی پیش به همراه عربستان مقرهای حشد الشعبی عراق را در چند نقطه هدف قرار داد که بر اثر آن شماری از این نیروها شهید و برخی دیگر زخمی شدند.