هشدار ائتلاف «دولت قانون» عراق درباره تداوم تنش در منطقه

جوان آنلاین: «یاسر المالکی» گفت: منطقه ما همچنان در آتش است و از هر طرف با تهدیدها و خطرات احاطه شده است، زیرا پروژههای ژئوپلیتیکی فعال و مؤثر هستند و هدف آنها ایجاد تحولات راهبردی عمیق است.
رئیس فراکسیون پارلمانی دولت قانون در پارلمان عراق در ادامه ادعا کرد: عراق با عمق تاریخی، موقعیت راهبردی، تنوع فرهنگی و نفوذ تمدنی خود در قلب این پروژهها و معادلات قرار دارد.
المالکی از همه دستاندرکاران امور سیاسی، رسانهای و فرهنگی این کشور خواست تا مسئولیتهای خود را بر عهده بگیرند و گفت: این پیام یادآوری و فراخوانی برای همه برادرانی است که در امور سیاسی، رسانهای و فرهنگی مشارکت دارند و به آن اهمیت میدهند تا همه ما بتوانیم به مسئولیت تاریخی خود عمل کنیم.
این اظهارات در حالی است که اوضاع منطقه به علت تداوم تجاوزهای آمریکا و تحرکات خصمانه این کشور علیه ایران همچنان بیثبات است. همچنین ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه و حملات عربستان سعودی به یمن نیز اوضاع منطقه را بیثبات کرده است.