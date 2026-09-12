هشدار ائتلاف «دولت قانون» عراق درباره تداوم تنش در منطقه

رئیس فراکسیون پارلمانی ائتلاف «دولت قانون» عراق با تاکید بر وجود پروژه‌های ژئوپلیتیکی فعال با هدف ایجاد تغییرات راهبردی عمیق در غرب آسیا، نسبت به ادامه تنش در منطقه هشدار داد.

جوان آنلاین: «یاسر المالکی» گفت: منطقه ما همچنان در آتش است و از هر طرف با تهدیدها و خطرات احاطه شده است، زیرا پروژه‌های ژئوپلیتیکی فعال و مؤثر هستند و هدف آنها ایجاد تحولات راهبردی عمیق است.

رئیس فراکسیون پارلمانی دولت قانون در پارلمان عراق در ادامه ادعا کرد: عراق با عمق تاریخی، موقعیت راهبردی، تنوع فرهنگی و نفوذ تمدنی خود در قلب این پروژه‌ها و معادلات قرار دارد.

المالکی از همه دست‌اندرکاران امور سیاسی، رسانه‌ای و فرهنگی این کشور خواست تا مسئولیت‌های خود را بر عهده بگیرند و گفت: این پیام یادآوری و فراخوانی برای همه برادرانی است که در امور سیاسی، رسانه‌ای و فرهنگی مشارکت دارند و به آن اهمیت می‌دهند تا همه ما بتوانیم به مسئولیت تاریخی خود عمل کنیم.

این اظهارات در حالی است که اوضاع منطقه به علت تداوم تجاوزهای آمریکا و تحرکات خصمانه این کشور علیه ایران همچنان بی‌ثبات است. همچنین ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه و حملات عربستان سعودی به یمن نیز اوضاع منطقه را بی‌ثبات کرده است.