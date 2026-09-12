جوان آنلاین: کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از اعمال ممنوعیت سراسری تجارت با شهرکهای غیرقانونی صهیونیستنشین در سرزمینهای اشغالی حمایت کرد و آن را اقدامی اصولی و قابل دفاع خواند.
کالاس در گفتوگو با روزنامه «آیریش تایمز» گفت میان وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا درباره اینکه گسترش شهرکسازیهای اسرائیل ناقض قوانین بینالمللی است، اتفاق نظر گستردهای وجود دارد.
او گفت: زمانی که کریمه اشغال شد، موضع کاملا روشن بود؛ این اقدام غیرقانونی است و ما آن را به رسمیت نمیشناسیم. باید در این مورد نیز همان موضع اصولی را داشته باشیم. وقتی همه میدانند این اقدام غیرقانونی است و بر سر آن توافق دارند، باید تجارت با سرزمینهای اشغالی را متوقف کنیم.
کالاس افزود ممنوعیت واردات کالا از شهرکهای اسرائیلی در اتحادیه اروپا، لزوما به حمایت یکپارچه هر ۲۷ کشور عضو نیاز ندارد.
به گفته او، اگر این ممنوعیت به عنوان یک اقدام تجاری و نه یک تصمیم در حوزه سیاست خارجی تصویب شود، برای اجرایی شدن آن کسب اکثریت ویژه کافی خواهد بود به این معنا که دست کم ۱۵ کشور عضو که نماینده حدود دو سوم جمعیت اتحادیه اروپا هستند، باید از این طرح حمایت کنند.