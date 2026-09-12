سیا اسناد محرمانه مربوط به ۱۱ سپتامبر را منتشر کرد؛ هشدارهای متعدد درباره حملات القاعده

براساس اسنادی که به تازگی سازمان سیا از حالت طبقه‌بندی خارج کرده است، مقامات اطلاعاتی آمریکا پیش از حملات ۱۱ سپتامبر از تهدید بن لادن رهبر القاعده و شبکه تحت رهبری او هشدارهای بسیاری دریافت کرده بودند.

جوان آنلاین: براساس چندین سند گزارش روزانه ریاست‌جمهوری که همزمان با بیست و پنجمین سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر از طبقه‌بندی خارج شده‌اند، جزئیات اطلاعاتی که مقامات دولتی درباره اسامه بن لادن رهبر القاعده و این گروه بنیادگرا جمع آوری کرده بود را شرح می‌دهد.

این اسناد، ردیابی تحرکات و شبکه پشتیبانی بن لادن که تحلیلگران امنیتی انجام داده بودند و همچنین نگرانی‌های امنیتی از تهدیدهای احتمالی این گروه علیه اهداف آمریکایی را نشان می‌دهد. جزئیاتی نیز در مورد درک مقامات از شبکه او در آمریکا و سایر کشورها، از جمله نحوه تامین مالی عملیات او ارائه شده است.

جان رتکلیف مدیر سازمان سیا در حالیکه خارج شدن این اسناد را از طبقه بندی، اقدامی کم‌سابقه در زمینه شفاف‌سازی دانست و گفت که این اسناد بزرگترین انتشار گزارش‌های روزانه ریاست‌جمهوری است که سازمان متبوعش از حالت محرمانه خارج می‌کند.

به نوشته گاردین، این اسناد شامل گزارش‌های بسیاری محرمانه‌ای است که جامعه اطلاعاتی ایالات متحده برای ارشدترین مقامات دولت تهیه کرده بود.

این اسناد از جمله شامل پرونده‌ای در فوریه ۱۹۹۸ است که برای بیل کلینتون رئیس‌جمهوری وقت آمریکا تهیه شده بود و عنوان آن «تروریست‌هایی که به دنبال توانایی سلاح‌های کشتار جمعی هستند» است و به بن لادن و دیگر بنیادگرایان اسلامی اشاره دارد و گزارشی در ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱ که در آن منبعی اعلام کرده است حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ از دو سال پیش برنامه‌ریزی شده و ساختمان کنگره ایالات متحده نیز از اهداف بوده است.

در سندی دیگر مربوط به آوریل ۱۹۹۸، بی میلی طالبان برای تحویل بن لادن شرح داده شده است که در آن زمان «مهمان» آنها در افغانستان بوده و گزارش تاکید دارد که «قدردانی طالبان از کمک‌های او در طول اشغال شوروی» باعث شده است که آنها «تمایلی به نظارت یا کنترل فعالیت‌های وی نداشته باشند.»

در ژوئیه ۱۹۹۸ نویسندگان گزارش این احتمال را دور از ذهن نداستند که بن لادن برای حمله به خاک آمریکا اولویت بندی کرده باشد و حتی علاقمند به استفاده از تسلیحات شیمیایی و بیولوژیک است.

در گزارشی به تاریخ دو ماه بعد از ژوئیه ۱۹۹۸، آمده است که «ترجیح بن لادن حمله به ایالات متحده در واشنگتن است» و القاعده «احتمالا یک هواپیمای مملو از مواد منفجره را به یکی از شهرهای ایالات متحده می‌فرستد.

در دسامبر ۱۹۹۸ در گزارشی دیگر، شرح یک آزمایش در یک فرودگاه ناشناس نیویورک آمده است و اینکه چگونه توطئه گران از بازرسی‌ها طفره رفته و برخی اعضای شبکه بن لادن آموزش هواپیماربایی دیده بودند.

در برخی دیگر از اسناد، نحوه تلاش بن لادن برای ساخت بمب کثیف شرح داده شده است؛ سلاح‌های متعارف آغشته به مواد رادیواکتیو. به گفته مقامات اطلاعاتی، عوامل رهبر القاعده تا ژوئن ۱۹۹۹، آزمایش‌هایی برای تقویت قدرت انفجاری این دست بمب‌ها انجام داده بودند.

حدود دو سال پیش از حملات ۱۱ سپتامبر، مقامات اطلاعاتی آمریکا دریافته بودند که به نظر می‌رسد بن لادن در مورد عدم تمایل برای حمله بی‌دلیل به ایالات متحده طالبان را گمراه می‌کند. در گزارش هایی که در اوایل سال ۲۰۰۱ برای جورج دابلیو بوش رئیس‌جمهوری وقت آمریکا تهیه شده بود، تا حدودی بر «آزمایش‌های بن لادن با روش‌های اولیه برای ساخت و استقرار عوامل بیولوژیک» متمرکز بود.

در یک گزارش که یک ماه قبل از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تهیه شده بود، حاکی از تعهد بن لادن برای «حملات تروریستی در ایالات متحده» است و نشان می داد که او عملیات خود را سالها قبل آماده می کرد و شکست هم او را از ادامه بازنمی داشت.

در این گزارش که تاریخ آن مربوط به اوت ۲۰۰۱ است، مقامات اطلاعاتی از «فعالیت‌های مشکوک درآمریکا که با آماده‌سازی برای هواپیماربایی یا انواع دیگر حملات، از جمله نظارت بر ساختمان‌های فدرال در نیویورک مطابقت دارد» نوشتند و افزودند که اف‌بی‌آی «نزدیک به ۷۰ تحقیق میدانی کامل مرتبط با بن لادن در سراسر ایالات متحده انجام می‌دهد».

گاردین با اشاره به این نکته که باوجود از طبقه بندی خارج شدن اسناد، نام منابع و سایر اطلاعات سانسور در اسناد شده اند، یادآور شده است: در سال‌های بلافاصله پس از حملات ۱۱ سپتامبر، یک کمیسیون دو حزبی، بر نبود توان اشتراک‌گذاری اطلاعات میان سیا و اف‌بی‌آی تاکید کرد و توصیه‌هایی ارائه داد که در نهایت منجر به ایجاد پست‌های جدید از جمله مدیر اطلاعات ملی و همچنین مرکز ملی مبارزه با تروریسم شد.