رئیس کمیسیون اروپا به سوءاستفاده از قدرت در حمایت از یک پروژه فضایی متهم شد

جوان آنلاین: اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا در نشست فضایی پاریس، از طرح ایجاد یک شرکت مشترک ۶.۵ میلیارد یورویی میان ایرباس، لئوناردو و تالس، حمایت کرد و آن را نمونهای مورد نیاز اروپا برای پیشتازی در اقتصاد فضایی آینده دانست.
این اظهارات با واکنش تند استفانی یون-کورتن، نماینده لیبرال پارلمان اروپا و مسئول تهیه آخرین گزارش سالانه این نهاد درباره رقابت، روبهرو شد. وی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که تایید یک ادغام در یک کنفرانس رسانهای، بدون انجام بررسی ماهوی، «سوءاستفاده از قدرت و تخلف» است.
پروژه موسوم به «برومو» قرار است با ایجاد یک شرکت مشترک میان سه شرکت بزرگ ماهوارهساز اروپایی، بخشی از توان رقابتی اروپا در بازار فضایی را افزایش دهد و دستکم در برخی حوزهها با استارلینک، سرویس اینترنت ماهوارهای اسپیسایکس متعلق به ایلان ماسک، رقابت کند. اسپیسایکس به تازگی وارد بازار سهام آمریکا شده و ارزش آن حدود ۲ تریلیون دلار اعلام شده است.
حمایت فوندرلاین از این طرح با استقبال احتمالی امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، و جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، همراه است، زیرا هر دو پیشتر از پروژه برومو حمایت کردهاند. با این حال، اظهارات رئیس کمیسیون اروپا در بروکسل نگرانیهایی میان کارشناسان قوانین رقابت ایجاد کرده است، چرا که این پروژه هنوز بهطور رسمی به کمیسیون اعلام و از سوی اداره کل رقابت این نهاد بررسی نشده است.
یون-کورتن با اشاره به نقش ترزا ریبرا، معاون اجرایی کمیسیون و مسئول حوزه رقابت، پرسید اگر رئیس کمیسیون درباره یک پرونده بهصورت یکجانبه تصمیم بگیرد، پس نقش کمیسر رقابت و اداره کل رقابت چیست؟
در مقابل، آندریاس شوب، نماینده راست میانه پارلمان اروپا و کارشناس حوزه رقابت، گفت اظهارات فوندرلاین یک موضع سیاسی درباره قدرت صنعت اروپا بوده و به معنای صدور مجوز برای ادغام نیست. کمیسیون اروپا نیز اعلام کرد تا زمانی که طرح بهطور رسمی اعلام نشده، درباره آن اظهارنظری ندارد.
فوندرلاین از بازنگری در قوانین ادغام اتحادیه اروپا حمایت کرده و خواستار توجه بیشتر به عواملی مانند نوآوری شده است، اما ریبرا تاکید دارد که بزرگتر شدن شرکتها بهخودیخود هدف نیست و اعطای اختیار بدون محدودیت برای ادغام، لزوماً رقابتپذیری اروپا را افزایش نمیدهد.
حامیان برومو میگویند این طرح برای بقای صنعت فضایی اروپا در برابر رقبای بزرگتر و برخوردار از فناوری و منابع مالی بیشتر ضروری است. ایرباس نیز معتقد است هیچیک از سه شرکت بهتنهایی قادر به رقابت موثر در بازاری نیست که از ماهوارههای سفارشی و گرانقیمت به سمت منظومههای ماهوارهای تولید انبوه و خدمات یکپارچه حرکت کرده است.
برومو با هدف تجمیع ظرفیتهای مهندسی، تولید و تحقیقاتی این شرکتها طراحی شده و الگویی مشابه همکاریهای فرامرزی در صنعت دفاعی اروپا، از جمله شرکت موشکی امبیدیای، خواهد داشت، هرچند قرار نیست بهطور کامل و در همه حوزهها با اسپیسایکس رقابت کند.