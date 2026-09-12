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تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۸
بين‌الملل » اخبار كلی

تداوم حملات ارتش صهیونیستی و نقض گسترده آتش‌بس غزه

ارتش صهیونیستی مناطق مختلف نوار غزه از شمال گرفته تا مرکز و جنوب این منطقه، صبح روز شنبه نیز صحنه حملات وحشیانه و نقض گسترده آتش‌بس از سوی ارتش اشغالگر بود.

جوان آنلاین: خبرگزاری فلسطینی «شهاب» گزارش داد: نظامیان اشغالگر اسرائیلی روز شنبه به نقض توافق آتش‌بس در نوار غزه ادامه دادند و به گلوله‌باران توپخانه‌ای و تیراندازی از خودروهای نظامی، قایق‌های توپدار و بالگردها به نقاط مختلف نوار غزه پرداختند.

منابع میدانی گزارش دادند که توپخانه ارتش اشغالگر، مناطق شرقی شهر غزه را گلوله‌باران کرد و همزمان مناطقی در شمال شرقی شهر را هدف قرار داد. در میان فعالیت بالگردها بر فراز نوار غزه، صدای انفجار در چندین منطقه شنیده شد.

تداوم نقض گسترده آتش‌بس غزه از سوی رژیم صهیونیستی

در شمال غزه، مناطق شرقی اردوگاه آوارگان «جبالیا» هدف حملات آتش توپخانه قرار گرفت، در حالی که خودروهای نظامی مستقر در شمال منطقه «العطاطره» به شدت به سمت مناطق اطراف شلیک کردند. گلوله‌باران و تیراندازی در اطراف اردوگاه جبالیا نیز از سر گرفته شد و تیراندازی از خودروهای نظامی در مناطق شرقی اردوگاه گزارش شد. در همین حال، نظامیان اسرائیلی به تحرکات نظامی خود در مناطق نزدیک به مواضع خود ادامه دادند.

در مرکز نوار غزه، خودروهای اسرائیلی قبل از ازسرگیری تیراندازی در منطقه، به شدت در شمال شرقی اردوگاه «البریج» تیراندازی کردند. این همزمان با فعالیت بالگردها بر فراز مناطق مرکزی غزه و حملات بالگردها به این منطقه بود. مناطق اطراف اردوگاه البریج شاهد تیراندازی مداوم از سوی خودروهای نظامی و بالگردها بود.

در جنوب نوار غزه نیز دو گلوله توپخانه همزمان با شلیک بالگردهای جنگی در این منطقه، به جنوب «خان یونس» اصابت کرد. قایق‌های جنگی اسرائیلی نیز به سواحل خان یونس شلیک کردند. توپخانه اسرائیل مستقر در شرق خان یونس، مناطق غربی رفح را گلوله باران کرد و با تیراندازی شدید در مناطق غربی شهر همراه شد که نقض دیگری از آتش بس را نشان می‌دهد.

این اقدامات نقض‌کننده اشغالگران، همچنین شامل تیراندازی از سوی خودروهای نظامی و بالگردها در شرق محله «الزیتون»، جنوب شرقی شهر غزه، و همچنین تیراندازی و گلوله باران از قایق‌های جنگی در سواحل شهر غزه بود.

این حملات و اقدامات نقض‌کننده آتش‌بس در زمانی رخ می‌دهد که تحرکات نظامی، گلوله باران و تیراندازی در مناطق مختلف نوار غزه ادامه دارد و ترس و اضطراب را در بین ساکنان، به ویژه در مناطق نزدیک به مواضع نیروهای اشغالگر، تشدید می‌کند.

بر اساس این گزارش، تحولات میدانی از بامداد نشان دهنده انواع مختلف نقض آتش‌بس، از جمله گلوله باران توپخانه، تیراندازی از خودروهای زرهی، بالگردهای جنگی و کشتی های نیروی دریایی است که مناطقی در شمال نوار غزه، شهر غزه، منطقه مرکزی، خان یونس و رفح را تحت تأثیر قرار داده است.

برچسب ها: ارتش صهیونیستی ، اسرائیل ، جنگ ایران امریکا
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