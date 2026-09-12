کد خبر: 1378871
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۷
بين‌الملل » اخبار كلی

تحلیلگر صهیونیست: انصارالله با تسلط بر باب‌المندب شکست راهبردی را به آمریکا تحمیل کرد

صهیونیست یک تحلیلگر صهیونیست با اذعان به تغییر معادله در باب‌المندب، توانایی انصارالله در ایجاد اختلال در کشتیرانی و ایجاد «معادله بازدارندگی» برابر آمریکا را یک شکست راهبردی برای واشنگتن توصیف کرد.

جوان آنلاین: «دنی سیترینوویچ» پژوهشگر ارشد برنامه ایران در مؤسسه مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی (INSS) و افسر سابق اطلاعاتی، تحولات اخیر در یمن و باب‌المندب را یکی از شدیدترین شکست‌های راهبردی مشاهده‌شده در منطقه طی سال‌های اخیر توصیف کرد.

وی با اشاره به توانایی انصارالله یمن برای ایجاد اختلال در تردد دریایی گفت که این جنبش پیش از این نیز قادر به مختل کردن حرکت کشتی‌ها بود، اما اکنون با کنترل منطقه، معادله را به نفع خود تغییر داده است.

این پژوهشگر صهیونیست اضافه کرد: تسلط بر باب المندب به انصارالله «انعطاف عملیاتی بسیار بیشتری برای تهدید، ایجاد اختلال و حتی بازطراحی» تردد دریایی را در یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های دریایی جهان می‌دهد.
تحلیلگر صهیونیست: انصارالله تسلط بر باب‌المندب یک شکست راهبردی به آمریکا تحمیل کرد
«دنی سیترینوویچ» پژوهشگر ارشد برنامه ایران در مؤسسه مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی (INSS)

سیترینوویچ عربستان سعودی را در شکل‌گیری شرایط کنونی مسئول دانست و گفت: ریاض طی سال‌ها تلاش کرده با بهره‌گیری از مشوق‌های اقتصادی و دیگر راهکارها، انصارالله را مهار کند؛ اما این راهبرد، در نهایت با شکست مواجه شده است.

شکل‌گیری «معادله بازدارندگی» انصارالله در برابر آمریکا

وی تصریح کرد، انصارالله توانسته در برابر آمریکا «معادله بازدارندگی» خاص خود را ایجاد کند.

پژوهشگر ارشد برنامه ایران در مؤسسه مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی مدعی شد، انصارالله می‌داند که دولت آمریکا تمایلی ندارد بار دیگر وارد یک جنگ طولانی‌مدت در منطقه شود و از همین محدودیت برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کند.

سیترینوویچ این مسئله را بخشی از یک تحول گسترده‌تر مرتبط با ایران دانست و گفت تهران و متحدانش به این نتیجه رسیده‌اند که شرایط کنونی صرفاً برای تحمل و پشت سر گذاشتن فشار منطقه‌ای نیست، بلکه می‌توان از آن برای تلاش جهت بازطراحی نقشه راهبردی منطقه استفاده کرد.

وی در کنار واکنش نظامی، اعمال فشار اقتصادی علیه انصارالله را از راهکارهای مقابله با آن دانست و مدعی شد، فشار نظامی به‌تنهایی برای ایجاد بازدارندگی پایدار کافی نیست و باید همزمان از ابزارهای اقتصادی نیز برای افزایش فشار بر انصارالله استفاده شود.

این پژوهشگر یکی از سناریوهای نگران‌کننده را تصمیم احتمالی عربستان برای پایان سریع جنگ به دلیل بالا بودن هزینه‌ها دانست و گفت ممکن است ریاض به این نتیجه برسد که هزینه ادامه درگیری بیش از حد بالاست، آتش‌بس سریع را ترجیح دهد و در نهایت در ازای برقراری آرامش، با رفع محدودیت‌ها علیه انصارالله موافقت کند.

برچسب ها: صهیونیست ، اسرائیل ، جنگ ایران و آمریکا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تأخیر در پرداخت کارانه کادر درمان  هزینه اقتصاد سلامت را بالا می‌برد

۵۰ کیلومتر به خطوط متروی تهران اضافه شد؛ آغاز احداث ۱۶۰ کیلومتر خط جدید

ظرفیت پذیرش دستیار پزشکی دوره پنجاه و سوم اصلاح شد

قاسم‌بصیر به گوش جورج‌واشینگتن نواخته شد!

عقب نشینی به سبک ترامپ

بدون شرح

نتیجه ماجراجویی ترامپ: تقویت جایگاه ایران، تضعیف قدرت آمریکا

لولو‌های سرخرمن جنگ

انصارالله ۱۸ کیلومتر تا قطع شاهرگ ارتباطی ائتلاف سعودی با تنگه فاصله دارد 

شکار Dive-LD در هرمز؛ سپاه چگونه سامانه زیرسطحی آمریکایی را شکار کرد

دولت ترامپ آمریکا را فقیرتر و بیمارتر کرده است

نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان

آمریکا اشتباهات ۲۵ سال گذشته را مقابل ایران تکرار می‌کند

ترامپ از هیتلر هم بدتر است!

اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند

وحدت‌شکنان مشغول کارند!

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

«مارمولک» ۲۴ ساعت پس از آزادی به سرقت برگشت + گفت‌وگو با متهم

شیطان ماهی

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن

۲۴ ایستگاه مترو تهران به نقشه گردشگری مجهز شد

این دیگر لزوما نه علمی است نه تخیلی

به‌زودی گوشه‌ای از کوه یخ صنایع دفاعی را می‌بینید

ایران پای حزب‌الله ایستاده است

پرداخت معوقات فروردین ماه بازنشستگان به پایان رسید

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

آموزش و پرورش بخشی حیاتی است که می‌تواند مملکت ما را نجات دهد

درآمد‌های نفتی ۱۴۰۵ زودتر از موعد تأمین شد

حمله به ناو‌های امریکا پدیده‌ای بحران‌آفرین برای پنتاگون 

منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود

دشمن از قدرت توأمان دین و دانش امثال او می‌ترسد

نشست شورای امنیت درباره ایران؛ مسکو: مخالف قطعنامه‌های ضد ایرانی هستیم

به مأموران گفتم: مرا دست بسته پیش خانواده‌ام نبرید!

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

هرمز باتلاق هیمنه امریکا

نرخ بنزین سهمیه‌ای بدون تغییر می‌ماند؛ بنزین کارت جایگاه از ۱۷ شهریور ۱۰ هزار تومان می‌شود

بقایی: گروسی به ساز امریکا می‌رقصد

سلفی مرگبار 

شناسایی ۲ عامل درگیری با دانشجویان عراقی در سمنان؛ مطالب رسانه‌های معاند واقعیت ندارد

آماده رویارویی با تمام تهدید‌ها هستیم/ رصد لحظه‌ای دشمن

تلنگر‌های یک تصویر وایرال شده

«روح دزدها» در کمپ ترک اعتیاد پنهان می‌شد + گفت‌وگو با متهم

ایران به مرز‌های هویتی‌اش زنده است

پدافند ایران قدرتی که در جنگ متوقف نشد

هشدار ورود سامانه بارشی جدید به کشور از فردا؛ تشدید بارش‌ها در ۴ استان

اولین قل از چهارقلو‌های خانه ما آسمانی شد 

بازار ارز زیر تیغ مداخله سیاستگذار می‌رود

مرا برای شهادتش آماده کرده بود

دولت در مدیریت فرایند اصلاح الگوی مصرف پیشگام است

ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
به انگیزه درگذشت «سلیمان منصور»/ نقاشی که فلسطین را به حافظه سپرد
وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!
اقتصاد آلمان اگر جنگ‌های جهانی رخ نمی‌داد امروز چه وضعیتی داشت؟ 
بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن
طرحی از تلفیق «خرد انتقادی» و «عقلانیت راهبردی»
تحقق آرزوهاى طلایى انسان را خوشبخت خواهد کرد؟
«مثنی و فرادی» در نظام دینی
اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند
منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود
ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!
نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان
گفت‌وگو با خانواده یکی از شهدای جنگ رمضان/ مرا برای شهادتش آماده کرده بود
سلفی مرگبار/ داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده واقعی)
اولین قل از چهارقلو‌های خانه ما آسمانی شد 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار