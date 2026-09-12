یک تحلیلگر صهیونیست با اذعان به تغییر معادله در باب‌المندب، توانایی انصارالله در ایجاد اختلال در کشتیرانی و ایجاد «معادله بازدارندگی» برابر آمریکا را یک شکست راهبردی برای واشنگتن توصیف کرد.

جوان آنلاین: «دنی سیترینوویچ» پژوهشگر ارشد برنامه ایران در مؤسسه مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی (INSS) و افسر سابق اطلاعاتی، تحولات اخیر در یمن و باب‌المندب را یکی از شدیدترین شکست‌های راهبردی مشاهده‌شده در منطقه طی سال‌های اخیر توصیف کرد.

وی با اشاره به توانایی انصارالله یمن برای ایجاد اختلال در تردد دریایی گفت که این جنبش پیش از این نیز قادر به مختل کردن حرکت کشتی‌ها بود، اما اکنون با کنترل منطقه، معادله را به نفع خود تغییر داده است.

این پژوهشگر صهیونیست اضافه کرد: تسلط بر باب المندب به انصارالله «انعطاف عملیاتی بسیار بیشتری برای تهدید، ایجاد اختلال و حتی بازطراحی» تردد دریایی را در یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های دریایی جهان می‌دهد.

تحلیلگر صهیونیست: انصارالله تسلط بر باب‌المندب یک شکست راهبردی به آمریکا تحمیل کرد

«دنی سیترینوویچ» پژوهشگر ارشد برنامه ایران در مؤسسه مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی (INSS)

سیترینوویچ عربستان سعودی را در شکل‌گیری شرایط کنونی مسئول دانست و گفت: ریاض طی سال‌ها تلاش کرده با بهره‌گیری از مشوق‌های اقتصادی و دیگر راهکارها، انصارالله را مهار کند؛ اما این راهبرد، در نهایت با شکست مواجه شده است.

شکل‌گیری «معادله بازدارندگی» انصارالله در برابر آمریکا

وی تصریح کرد، انصارالله توانسته در برابر آمریکا «معادله بازدارندگی» خاص خود را ایجاد کند.

پژوهشگر ارشد برنامه ایران در مؤسسه مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی مدعی شد، انصارالله می‌داند که دولت آمریکا تمایلی ندارد بار دیگر وارد یک جنگ طولانی‌مدت در منطقه شود و از همین محدودیت برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کند.

سیترینوویچ این مسئله را بخشی از یک تحول گسترده‌تر مرتبط با ایران دانست و گفت تهران و متحدانش به این نتیجه رسیده‌اند که شرایط کنونی صرفاً برای تحمل و پشت سر گذاشتن فشار منطقه‌ای نیست، بلکه می‌توان از آن برای تلاش جهت بازطراحی نقشه راهبردی منطقه استفاده کرد.

وی در کنار واکنش نظامی، اعمال فشار اقتصادی علیه انصارالله را از راهکارهای مقابله با آن دانست و مدعی شد، فشار نظامی به‌تنهایی برای ایجاد بازدارندگی پایدار کافی نیست و باید همزمان از ابزارهای اقتصادی نیز برای افزایش فشار بر انصارالله استفاده شود.

این پژوهشگر یکی از سناریوهای نگران‌کننده را تصمیم احتمالی عربستان برای پایان سریع جنگ به دلیل بالا بودن هزینه‌ها دانست و گفت ممکن است ریاض به این نتیجه برسد که هزینه ادامه درگیری بیش از حد بالاست، آتش‌بس سریع را ترجیح دهد و در نهایت در ازای برقراری آرامش، با رفع محدودیت‌ها علیه انصارالله موافقت کند.