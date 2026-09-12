جوان آنلاین: گزارشهای جدید از فعالیتهای شرکت هواپیمایی آمریکایی «یونایتد ایرلاینز» نشاندهنده بازگشت محمولههای نظامی به رژیم صهیونیستی از مسیر پروازهای غیرنظامی است.
طبق گزارش وبسایت «اینترسپت»، این شرکت پس از وقفه بیش از ۶ ماهه، انتقال تجهیزات نظامی به اسرائیل را از طریق پروازهای مسافری غیرنظامی از سر گرفته است.
این شرکت ۵ محموله نظامی را از فرودگاه بینالمللی «نیوارک لیبرتی» در نیوجرسی به سمت تلآویو منتقل کرده که شامل تجهیزات الکترونیک شرکت اسلحهسازی صهیونیستی «البیت سیستمز» بوده است.
گزارشها حاکی از آن است که علاوه بر تجهیزات الکترونیکی، ۳ محموله دیگر نیز برای تأسیسات این شرکت در منطقه «کرمئیل» ارسال شده است.