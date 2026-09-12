کد خبر: 1378866
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تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۹
ورزش » ساير

دردسر استقلال برای بازی با السد

استقلال با توجه به بسته بودن مسیرهای فرودگاه بصره عراق، سفر تیم استقلال به این کشور در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت.

جوان آنلاین: قرار بود اعضای تیم فوتبال استقلال ساعت ۱۴ امروز (شنبه) برای دیدار با السد قطر در لیگ نخبگان آسیا راهی بصره عراق شوند، اما خبری منتشر شد که فرودگاه بصره تمام مسیرهای ورودی و خروجی خود را به روی پروازهای ایرانی بسته است. همچنین مرز شلمچه نیز بسته شده است و سفر آبی‌پوشان به این شهر در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

تیم استقلال برای میزبانی بازی‌های خود در لیگ نخبگان آسیا، شهر بصره عراق که نزدیک مرز ایران است را انتخاب کرده بود و اکنون با توجه به شرایط بوجود آمده، مشخص نیست برنامه سفر آبی‌ها به این شهر چه خواهد شد.

دیدار استقلال - السد قطر طبق برنامه قرار است ساعت ۲۱:۴۵ دوشنبه هفته جاری برگزار شود. 

برچسب ها: استقلال ، استقلال تهران ، لیگ برتر
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