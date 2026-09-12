حکم سنگین فیفا علیه یک رئیس فدراسیون سابق

جوان آنلاین: فدراسیون جهانی فوتبال فیفا «بسام عادل جلیل» رئیس پیشین فدراسیون فوتبال مالدیو را به دلیل سواستفاده از کمکهای مالی اختصاصیافته برای مقابله با همهگیری کووید ۱۹ و استفاده شخصی از این منابع به صورت مادامالعمر از هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال محروم کرد.
جلیل پیش از این و در جریان تحقیقات درباره اتهاماتی از جمله پولشویی، اختلاس و فساد، به طور موقت از فعالیتهای فوتبالی محروم شده بود. فیفا همچنین او را به پرداخت یک میلیون فرانک سوئیس، معادل ۱.۲۳ میلیون دلار، جریمه کرده است.
دسترسی به جلیل برای دریافت اظهارنظر درباره این حکم امکانپذیر نبود، اما رسانههای محلی گزارش دادهاند که او در مجموع به ۳۲ سال حبس محکوم شده است. بر اساس این گزارشها، وی بخشی از کمکهای مالی فیفا را به حساب شخصی خود منتقل کرده و همچنین از منابع اختصاصیافته در قالب طرح کمکرسانی فیفا برای مقابله با همهگیری کووید-۱۹، برای خرید یک آپارتمان استفاده کرده است.
رسانه مالدیوی «sun online» نیز اعلام کرد که جلیل ماه گذشته و بنا بر توصیه کمیته پزشکی، به حبس خانگی منتقل شده است. او پیش از این در ماه مارس نیز به حبس خانگی منتقل شده بود، اما در پی واکنشهای شدید افکار عمومی بار دیگر به زندان بازگردانده شد.
همچنین «محمد آجیِل»، مدیر پیشین امور مالی و اداری فدراسیون فوتبال مالدیو، به دلیل تسهیل و پنهان کردن سوءاستفاده از منابع مالی فیفا، استفاده از اسناد جعلی و همکاری نکردن با کمیته مستقل اخلاق این نهاد، به مدت ۱۰ سال از هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال محروم و به پرداخت ۱۰۰ هزار فرانک سوئیس جریمه شد.