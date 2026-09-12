جوان آنلاین: عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، امروز شنبه ۲۱ شهریورماه در آیین بهره‌برداری از پنج واحد نیروگاهی در طرح‌های چمشیر و رودبار لرستان، با قدردانی از مدیران و دست‌اندرکارانی که اجرای این طرح‌ها را از مراحل اولیه تا بهره‌برداری دنبال کرده‌اند، اظهار کرد: خدا را شاکرم که در لحظه‌ای قرار دارم که تلاش مدیران پیشین باعث شده این پروژه‌ها به این مرحله برسند و از همه کسانی که از ابتدا در این مسیر تلاش کردند، تشکر می‌کنم.

وزیر نیرو با هشدار درباره نزدیک شدن پدیده ال‌نینو، بر ضرورت آمادگی کشور برای بارش‌های سهمگین و کاهش خسارت‌های احتمالی ناشی از این بارش‌ها تأکید کرد و گفت: هرچند ممکن است نتوان جلوی تمامی خسارت‌ها را گرفت، اما باید از هم‌اکنون برای شرایط پیش‌رو آماده باشیم.

وی با اشاره به تجربه کشور در توسعه نیروگاه‌های برق‌آبی و حرارتی افزود: در یک دوره در حوزه برق‌آبی و برق حرارتی مدل‌های مختلفی را دنبال کردیم، اما بر اساس تجربه‌ای که در هر دو حوزه به دست آمد، در نیروگاه‌های حرارتی موفق‌تر بودیم و این مسیر با شرایط کشور سازگاری بیشتری داشت.» وزیر نیرو ادامه داد: «در حوزه برق‌آبی، در نیروگاه کرخه با بسیج ظرفیت‌های داخلی پیش رفتیم، اما در پروژه کارون ۳ بار دیگر به سراغ ظرفیت‌های خارجی رفتیم که این تجربه به نتیجه مورد انتظار منجر نشد.

علی‌آبادی با تأکید بر ضرورت بومی‌سازی حداکثری در صنعت آب و برق گفت: ما در کشور ظرفیت بسیار بالایی داریم و باید از این ظرفیت استفاده کنیم. اگر این توان داخلی وجود نداشت، نمی‌توانستیم تابستان گذشته را پشت سر بگذاریم.» وی تصریح کرد: «در شرایط ویژه‌ای قرار داریم و باید دست به دست هم بدهیم تا ایران بماند. برای ماندن، به تصمیم‌های بزرگ نیاز داریم و همه باید برای تحقق این هدف تلاش کنند.

وزیر نیرو یکی از مسائل مهم صنعت آب و برق را طولانی شدن زمان اجرای پروژه‌ها دانست و گفت: باید پروژه‌ها را کوتاه‌تر اجرا کنیم. برخی پروژه‌ها سال‌های طولانی زمان برده‌اند و این روند قابل قبول نیست.» علی‌آبادی با اشاره به تجربه پروژه‌های بزرگ برق‌آبی کشور اظهار کرد: «پروژه گتوند ۱۸ سال طول کشید و پروژه بختیاری نیز با وجود گذشت سال‌های طولانی، هنوز به بهره‌برداری نرسیده است.» وی با بیان اینکه کاهش زمان اجرای پروژه‌ها باید به یک رویکرد جدی تبدیل شود، افزود: «باید از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم و با تصمیم‌گیری به‌موقع، اجازه ندهیم پروژه‌های مهم کشور برای سال‌های طولانی متوقف یا فرسایشی شوند.

وزیر نیرو در ادامه سخنان خود بر ضرورت توجه بیشتر به توان داخلی تأکید کرد و گفت: موضوعی که بسیار بر آن اصرار دارم، بومی‌سازی حداکثری است.» علی‌آبادی افزود: «تجربه پروژه‌های گذشته نشان داده است که هرجا توانستیم از ظرفیت‌های داخلی استفاده کنیم، امکان پیشبرد طرح‌ها با اتکای بیشتری به توان کشور فراهم شده است و باید این ظرفیت‌ها را بیش از گذشته فعال کنیم.» وی با اشاره به شرایط ویژه کشور و تحولات منطقه‌ای خاطرنشان کرد: «کشورهایی در منطقه وجود دارند که علاقه‌مند نیستند ایران قدرتمند باشد؛ بنابراین همه ایرانیان باید دست به دست هم بدهند و برای حفظ و تقویت کشور تلاش کنند.

وزیر نیرو همچنین با اشاره به ظرفیت‌های ایجادشده در طرح‌های آبی کشور گفت: «امروز مزیت گردشگری طرح‌های آبی دیگر یک رویا نیست و باید بتوانیم از این ظرفیت استفاده کنیم.» علی‌آبادی با تأکید بر اهمیت منظر و جلوه بصری مخازن سدها اظهار کرد: حق منظر و جلوه بصری مخازن سدها حق مردم است و مردم باید بتوانند از این ظرفیت و زیبایی‌ها بهره‌مند شوند.» وی با اشاره به دیدگاه‌های مخالف این موضوع ادامه داد: «البته عده‌ای با این مسئله مخالف بودند و معتقد بودند نمایش مخازن سدها ممکن است باعث شود مردم تصور کنند کشور با پرآبی مواجه است و در نتیجه مصرف آب افزایش پیدا کند، اما باید میان استفاده از ظرفیت‌های گردشگری و مدیریت مصرف آب تفکیک قائل شد.

علی‌آبادی در پایان سخنان خود با تأکید مجدد بر ضرورت آمادگی برای شرایط اقلیمی گفت: نباید غافلگیر شویم. ال‌نینو در پیش است و باید برای دریافت بارش‌های سهمگین آماده باشیم.