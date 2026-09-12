آزمایش چندین موشک بالستیک کوتاه برد در کره شمالی 

جوان آنلاین: خبرگزاری کره جنوبی امروز شنبه با انتشار بیانیه ستاد مشترک ارتش این کشور اعلام کرد که کره شمالی در منطقه وونسان چندین موشک بالستیک کوتاه برد را به سمت دریای امتداد سواحل شرقی خود شلیک کرده است.
در این بیانیه آمده است که این موشکها حوالی ساعت ۰۵:۲۰ صبح شلیک شده و مسافتی حدود ۲۵۰ کیلومتر را طی کردهاند. این ستاد افزود که مقامات کره جنوبی و آمریکا در حال تحلیل دقیق ویژگیهای این موشکها هستند.
ستاد مشترک کره جنوبی همچنین اشاره کرد که سازمانهای اطلاعاتی کره جنوبی و آمریکا از ابتدا عملیات پرتاب را رصد کرده و اطلاعات مربوط به آن را تبادل کردهاند. همچنین اطلاعات مربوط به این موشکهای بالستیک با ژاپن نیز تبادل شده است.
کره جنوبی اعلام کرد که ارتش این کشور فعالیتهای کره شمالی را از نزدیک رصد میکند و آمادگی و توانایی لازم برای واکنش قاطع به هرگونه تحریک را در چارچوب موضع دفاعی مشترک خود با آمریکا حفظ مینماید.
دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی اعلام کرد که دفتر امنیت ملی ریاست جمهوری، پس از عملیات پرتاب، جلسه اضطراری امنیتی با حضور وزارت دفاع، ستاد مشترک ارتش و سایر نهادهای مربوطه برگزار کرده است.
دفتر ریاست جمهوری افزود که مقامات، واکنش دولت را بررسی کرده و تأثیر عملیات پرتاب را بر امنیت کره جنوبی ارزیابی نمودند و اقدامات لازم را مورد بررسی قرار دادند. این بیانیه از کره شمالی خواست تا فوراً عملیات پرتاب موشکهای بالستیک را متوقف کند و آن را نقض جدی قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد بداند.
از سوی دیگر، فرماندهی منطقه اقیانوس آرام در ارتش آمریکا اعلام کرد که از این پرتابها اطلاع دارد و در حال مشاورههای نزدیک با متحدان و شرکای خود است. این فرماندهی توضیح داد که بر اساس ارزیابی فعلی، این پرتابها تهدید مستقیمی برای پرسنل آمریکایی، قلمرو آمریکا یا متحدان ایجاد نمیکنند.
این مرکز در پستی در ایکس نوشت که آمریکا به دفاع از قلمرو خود و متحدانش در منطقه متعهد باقی میماند.
شلیک روز شنبه کره شمالی، یک روز پس از پایان رزمایشهای مشترک نظامی کره جنوبی، ژاپن و آمریکا برای آزمایش آمادگی آنها در برابر تهدیدات موشکی و هستهای کره شمالی صورت گرفت.