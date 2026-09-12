اقدام چراغ خاموش امارات از ترس ایران

حملات موفقیت‌آمیز ایران علیه اهداف متخاصم در امارات، باعث شده مقامات این کشور به فکر بازنگری در نحوه اجرای یکی از مهم‌ترین پروژه‌های خود بیفتند.

جوان آنلاین: منابع آگاه در گفتگو با رویترز اعلام کردند که امارات به صورت چراغ خاموش بعد از حملات ایران، در حال بازنگری در پروژه مرکز داده های هوش مصنوعی با قدرت ۵ گیگاوات یکی از بزرگترین پروژه های خارج از آمریکا است.

بر اساس این گزارش، منابع مذکور تاکید کردند که قرار بود این پروژه در مساحتی بالغ بر ۲۶ کیلومتر در ابوظبی ساخته شود اما بعد از حملات موفقیت آمیز ایران، امارات قصد دارد آن را در چند بخش در سراسر این کشور ایجاد کند.

امارات همچنین در حال بررسی راه های محافظت از تأسیسات خود در برابر موشک ها و پهپادهای ایرانی است.

در مارس گذشته ۲ مرکز وابسته به آمازون در امارات بر اثر پاسخ قاطع ایران به تجاوزات آمریکا با استفاده از خاک امارات، هدف قرار گرفت. لازم به ذکر است که پایگاه های آمریکا در کشورهای حوزه خلیج فارس به دلیل تجاوزات واشنگتن علیه ایران به هدف مشروع نیروهای مسلح کشورمان تبدیل شده اند.