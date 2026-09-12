کد خبر: 1378855
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تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۳۴
بين‌الملل » اخبار كلی

کاهش تحرکات هوایی آمریکا در تنگه هرمز به دلیل حملات ایران

آمریکا فایننشال تایمز از محدود شدن به اصطلاح حمایت هوایی آمریکا از کشتی های متخلف در تنگه هرمز به دلیل هزینه های سنگین این تحرکات در سایه تداوم عملیات های موفقیت آمیز ایران خبر داد.

جوان آنلاین: نشریه فایننشال تایمز گزارش داد که آمریکا برای نفتکش هایی که از تنگه هرمز عبور می کنند، بازه های زمانی مشخصی را برای دریافت پوشش هوایی تعیین کرده است.
در این گزارش آمده است: آمریکا از ماه می برای کشتی هایی که قصد دارند از مسیر نزدیک به ساحل عمان در بخش جنوبی تنگه هرمز عبور کنند، پشتیبانی هوایی فراهم کرده است؛ اقدامی که با هدف مقابله با حملات ایران و حفظ بخشی از جریان صادرات نفت از خلیج فارس انجام می شود.

مالکان کشتی ها باید درخواست خود را به مرکز هماهنگی نیروی دریایی آمریکا برای کشتیرانی ارسال می کردند و این مرکز نیز مختصات مسیر و مجوز عبور را در بازه های زمانی گسترده در طول شب در اختیار دریانوردان قرار می داد اما بر اساس ایمیل هایی که مرکز هماهنگی نیروی دریایی آمریکا در اختیار مشاوران دریایی قرار داده و فایننشال تایمز آنها را بررسی کرده است، این بازه زمانی از اوایل سپتامبر به دو زمان مشخص در هر روز کاهش یافته است. به کشتی ها اعلام شده است که سفر خود را در ساعات مشخصی، برای مثال ساعت ۹ صبح، آغاز کنند.

بر اساس این گزارش، نیروهای مسلح ایران از زمانی که آمریکا و رژیم صهیونیستی کشتی های متخلف را در تنگه هرمز هدف قرار می دهند. این کشور صبح چهارشنبه اعلام کرد در واکنش به تجاوزات آمریکا علیه پنج نفتکش ایرانی، دو کشتی آمریکایی و هشت نفتکش را هدف قرار داده است.

جاشوا تالیس، تحلیلگر نیروی دریایی در سازمان پژوهشی امنیتی CNA آمریکا، گفت درخواست از کشتی ها برای عبور در زمان های مشخص احتمالا راهکاری برای مدیریت هزینه های مربوط به تحرکات نظامی آمریکا در تنگه هرمز است. پرواز یک هواپیمای نظامی پیشرفته آمریکا برای یک ساعت می تواند بین ۲۵ هزار تا ۷۵ هزار دلار هزینه داشته باشد.

عبور یک کشتی تجاری از تنگه هرمز با سرعت پایین تا متوسط حدود هفت ساعت طول می کشد.

جان میلر، معاون دریاسالار بازنشسته که پیشتر فرمانده نیروهای دریایی آمریکا در خاورمیانه بود گفت: تامین پوشش هوایی ۲۴ ساعته در هفت روز هفته برای یک دوره طولانی بسیار دشوار خواهد بود و آمریکا ناچار است برای این حمایت، دستورالعمل ها و محدودیت هایی تعیین کند.

آمریکا در حالی مدعی عبور برخی از عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز از طریق مسیر عمان شده که بر اساس اعلام مقامات ارشد ایران و داده‌های ناوبری بین‌المللی، سطح عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز به‌شدت کاهش یافته و نیروی دریایی سپاه پاسدان انقلاب اسلامی نیز تاکید کرده که کنترل کامل تنگه هرمز در اختیار نیروهای مسلح کشورمان است.

برچسب ها: آمریکا ، جنگ ایران و آمریکا ، امریکا
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