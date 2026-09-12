رئیس جمهور لبنان: مذاکرات جدیدی با اسرائیل در جریان نیست

جوان آنلاین: جوزف عون رئیس جمهور لبنان به همراه فرمانده ارتش این کشور از شهر النبطیه واقع در جنوب لبنان به صورت از پیش اعلام نشده، بازدید کرد.

عون در این سفر تاکید کرد: در شرایط کنونی مذاکرات جدیدی با اسرائیل انجام نمی شود.

وی بیان کرد: عقب نشینی اسرائیل، بازگشت اسرا و آوارگان و بازسازی کشور از اصول ملی است که ما خود را متعهد به انجام آن می دانیم.

عون اضافه کرد: علت سفر من به النبطیه به همراه مقامات امنیتی و نظامی این است که بگوییم ما در کنار شما هستیم و در راستای ارائه خدمات لازم برای باقی ماندن شما در این مکان و تأمین امنیت تلاش می کنیم.

لازم به ذکر است دولت غربگرای لبنان بدون اتخاذ موضع قاطعانه در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی و به جای دفاع از کشور همواره در راستای خلع سلاح مقاومت موضع گرفته است.