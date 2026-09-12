جوان آنلاین: نشریه پولیتیکو گزارش داد که فانون گذاران ارشد حزب جمهوری خواه هیچ ایده و نظری در خصوص سخنان ترامپ مبنی بر دادن ۵ هزار دلار به هر آمریکایی تا زمان تسلط این حزب بر کنگره ندارند.

بر اساس این گزارش، چهار منبع اعلام کردند که سران حزب جمهوری خواه به صورت غیر رسمی وعده های مشابه ترامپ را در خصوص پول دادن به آمریکایی ها طی سال گذشته رد کردند.

اعضای ارشد این حزب چهارشنبه گذشته با شنیدن این وعده ترامپ غافلگیر شدند و تلاش می کنند انتظارات قانونگذاران و رأی دهندگان را درباره طرحی مدیریت کنند که هزینه آن از یک تریلیون دلار فراتر می رود و آنها قادر به اجرای آن نیستند.

تام ایمر رئیس اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا تاکید کرد که وی نیز مانند دیگران با شنیدن این حرف های ترامپ شوکه شد.

برخی اعضای حزب جمهوری خواه نیز در مشروعیت این وعده ترامپ شک و تردید دارند.

رئیس‌جمهور آمریکا به تازگی گفته است که اگر جمهوریخواهان در انتخابات میاندوره‌ای ماه نوامبر کنترل کنگره را حفظ کنند، به هر بزرگسال آمریکایی ۵ هزار دلار تحت عنوان «سود سهام ترامپ» پرداخت خواهد کرد.