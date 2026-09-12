کد خبر: 1378851
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تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۶
بين‌الملل » اخبار كلی

ترامپ باز هم علیه کانادا موضع گرفت

ترامپ رئیس جمهور آمریکا با تکرار رؤیاهای خود درباره کانادا بار دیگر علیه این کشور موضع گرفت.

جوان آنلاین: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با رادیو WABC بار دیگر گفت که کانادا باید به یکی از ایالت های آمریکا تبدیل شود تا بتواند صنعت خودروسازی خود را نجات دهد.

وی اضافه کرد: کانادا طی سالیان گذشته ما را غارت کرده است. آنها از سخت ترین طرف هایی هستند که می توان با آنها تعامل داشت و فکر می کنند حق دارند چنین کاری انجام دهند.

ترامپ گفت: کانادا باید به یک ایالت تبدیل شود. اگر کانادا یک ایالت بود، دیگر مشکلی وجود نداشت. من اجازه می دادم شرکت های خودروسازی در آنجا به فعالیت خود ادامه دهند، اما اکنون پس از آنکه بر آنها تعرفه گمرکی وضع کردیم، بسیاری از آنها را تصاحب می کنیم.

لازم به ذکر است روابط میان واشنگتن و اوتاوا از سال ۲۰۲۵ تاکنون شاهد تنش های زیادی بوده و ۲ طرف تعرفه های گمرکی بر واردات کالاها اعمال کرده اند.

برچسب ها: ترامپ ، امریکا ، جنگ ایران امریکا
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