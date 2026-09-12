کد خبر: 1378849
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تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۴
بين‌الملل » اخبار كلی

واکنش عراق به ادعای ریاض درباره حمله به شاهرگ نفتی سعودی

عراق نخست‌ وزیر عراق و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور دستور انجام تحقیقات فوری درباره حملاتی را داد که عربستان مدعی انجام آن علیه شاهرگ نفتی این کشور از خاک عراق شده است.

جوان آنلاین: علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق دستور داد تحقیقات فوری درباره ابعاد و جزئیات این حملات و طرف‌های پشت پرده آن آغاز شود و اقدامات قانونی علیه هر طرفی که ثابت شود که در این حملات دست داشته، نیز اتخاذ شود.

الزیدی همچنین دستور تشکیل کمیته‌ای تحقیقاتی را در پی حمله به خط لوله نفت عربستان صادر کرد.

دولت عراق نیز جمعه شب حملاتی را که به ادعای عربستان به خط لوله انتقال نفت سعودی صورت گرفت، محکوم و تأکید کرد هرگونه تجاوز مخدوش کننده امنیت، ثبات یا «روابط برادرانه» دو کشور، مردود است.

دولت عراق همچنین از موضع عربستان و پاسخ مثبت این کشور به تلاش‌های بغداد برای مهار وضعیت موجود قدردانی کرد و آن را نشانه اهتمام ریاض به امنیت و ثبات عراق و تداوم مسیر روابط برادرانه و همکاری در راستای منافع دو ملت دانست.

رئیس عملیات استان میسان برکنار شد

در همین ارتباط، خبرگزاری رسمی عراق (واع) گزارش داد که «محمد شیاع السودانی»، نخست‌وزیر عراق، فرمانده عملیات استان میسان را که حمله به خط لوله نفت عربستان از این استان انجام شده بود، از سمت خود برکنار کرد.

پیش‌تر وزارت امور خارجه عربستان اعلام کرده بود که «پهپادهایی که از عراق به پرواز درآمده بودند، خط لوله ریاض ـ مدینه منوره را هدف قرار داده‌اند» و تأکید کرده بود که ریاض در حال حاضر و بنا به درخواست نخست‌وزیر عراق، پاسخی به این حمله نخواهد داد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای افزود: «حق خود را برای اتخاذ تمامی اقدامات لازم جهت حفاظت از حاکمیت، امنیت و تأسیسات حیاتی عربستان محفوظ می‌دانیم.»

برچسب ها: عراق ، دولت عراق ، عربستان
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