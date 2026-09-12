جشن پیروزی در صنعا و سراسر یمن

جوان آنلاین: مردم یمن در این راهپیماییها با سر دادن شعارهایی، موفقیت خیره کننده ارتش و کمیتههای مردمی در پاکسازی «مدیریتهای ساحلی» (مناطق ساحلی) از لوث وجود نیروهای ائتلاف سعودی و مزدوران وابسته به آن را گرامی داشتند. این پیروزی که نقطه عطفی در تحولات میدانی محسوب میشود، عملاً نقشههای دشمن برای تثبیت حضور نظامی در مناطق ساحلی استراتژیک یمن را با شکست مواجه کرده است.
شرکتکنندگان در این مراسم که با حضور اقشار مختلف مردم در صنعا و سایر استانها برگزار شد، بر تداوم حمایت قاطع خود از نیروهای مسلح تأکید کردند.
تصاویر مخابره شده از شهرهای ذمار و صعده نشان میدهد که مردم با شور و حرارت، پیروزیهای نظامی اخیر را نشانهای از تغییر موازنه جنگ به نفع یمن و افول قدرت نظامی متجاوزان دانسته و آن را نتیجه صبر و استقامت ملت در برابر سالها محاصره و تجاوز ظالمانه دانستند.
تحلیلگران مسائل منطقه بر این باورند که حضور گسترده مردم در خیابانها همزمان با پیروزیهای نظامی در مناطق ساحلی، پیام روشنی به ائتلاف سعودی مبنی بر شکست رویکرد نظامی و همچنین ناکامی در جداسازی ملت از آرمانهای مقاومت است. مردم یمن با این حضور، بار دیگر تأکید کردند که تا آزادسازی کامل خاک کشورشان و پایان محاصره، به حمایت از رزمندگان جبهه حق ادامه خواهند داد.