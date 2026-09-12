کد خبر: 1378830
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تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۰۶:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی

شکست بازیافت «مکانیسم ماشه» علیه ایران

مهرزاد اصغریان

جوان آنلاین: غرب با وجود پایان سازوکار ماشه بنا بر توافق برجام که روزگاری خود بر آن صحه گذاشته بود، یک بار دیگر تلاش کرد با این ابزار تاریخ مصرف گذشته، حربه به کارگیری مجدد تحریم‌ها علیه ایران را فعال کند. با این حال، روسیه و چین ضمن رأی منفی، تأکید کردند که از اقدامات ضد ایرانی اروپا و امریکا حمایت نخواهند کرد. 
کشور‌های غربی می‌خواستند بعد از ارجاع پرونده ایران از آژانس به شورای امنیت، شورای امنیت را برای از سرگیری تحریم‌های ایران متقاعد کنند. از این رو روز چهارشنبه، شورای حکام قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن پرونده ایران با اتهام نقض تعهدات در زمینه عدم اشاعه هسته‌ای به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده می‌شود. سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای امنیت ملی در واکنش به سیاست‌های خصمانه غرب در شورای حکام در شبکه ایکس نوشت: «قطعنامه تصویب‌شده در شورای حکام، اقدامی غیرقانونی، از نظر فنی بی‌اساس و کاملاً سیاسی است که ردپای آشکار فشار‌های ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در آن دیده می‌شود. اقدامات سیاسی و تخریبگرانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، کشور‌ها را به سمت خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) سوق خواهد داد.»

 مخالفت با تحریم واقعیت
این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد به ریاست فرانسه، روز پنج شنبه بار دیگر با برگزاری نشستی درباره ایران و کمیته ۱۷۳۷ موافقت کرد که با استفاده از یک رأی‌گیری رویه‌ای تشکیل شد. نمایندگان روسیه و چین با برگزاری این نشست مخالفت کردند، چرا که معتقدند قطعنامه ۲۲۳۱ به‌طور قطعی در اکتبر ۲۰۲۵ پایان یافته و از آن تاریخ به بعد، این قطعنامه فاقد هرگونه اثر حقوقی یا مأموریت اجرایی محسوب می‌شود. با استناد به این واقعیت، آنا‌ام. اوستیگنیوا سفیر و معاون نمایندگی روسیه در سازمان ملل پیش از رأی‌گیری در این مورد گفت: «هیچ مبنایی برای ازسرگیری فعالیت‌های این کمیته وجود ندارد» و تأکید کرد: «بر این باوریم که مکانیسم ماشه به پایان رسیده و شاهد غروب برجام هستیم و کمیته ۱۷۳۷ نباید فعالیت‌های خود را از سر بگیرد.» واسیلی نبنزیا، سفیر و نماینده دائم روسیه نیز در شورای امنیت، ضمن مخالفت با سوءاستفاده از اختیارات شورای امنیت، تأکید کرد: «روسیه به هیچ‌وجه اجازه نخواهد داد تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران مجددا اعمال شوند. برخی طرف‌ها، واقعیت‌ها درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را تحریف می‌کنند و وارونه جلوه می‌دهند.» سان لی، سفیر و معاون نمایندگی چین در سازمان ملل نیز از موضع روسیه حمایت و تأکید کرد که موضوع هسته‌ای ایران پیش‌تر از دستورکار شورای امنیت خارج شده است و تأکید کرد که شورا بررسی موضوع هسته‌ای ایران را به پایان رسانده و رئیس دوره‌ای شورای امنیت، هیچ مأموریتی برای تهیه «گزارش موسوم به ۹۰ روزه» و ارائه گزارش درباره آن به شورا ندارد. وی ضمن انتقاد از کشور‌هایی که بر بازگرداندن اجباری تحریم‌ها علیه ایران اصرار دارند، از تمامی اعضای شورای امنیت خواست اقدام‌های مربوط به تاریخ خاتمه را، همان‌گونه که در قطعنامه ۲۲۳۱ تصریح شده است، اجرا کنند. 

 اتهام‌زنی هم‌راستای غربی‌ها.
اما نمایندگان انگلیس و امریکا در این نشست شورای امنیت با مواضع روسیه و چین مخالفت کردند. سارا مکینتاش، سفیر انگلیس در شورای امنیت، با طرح ادعای «عدم اجرای تعهدات» ایران ذیل برجام گفت که نباید از بررسی این مسائل در شورای امنیت جلوگیری شود و مواضع خصمانه تروئیکای اروپایی را توجیه کرد. او مدعی شد که روند سازوکار ماشه در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۵ نهایی شده و شش قطعنامه تحریمی سازمان ملل از جمله قطعنامه ۱۷۳۷ علیه تهران نزدیک به یک سال است که مجددا لازم‌الاجرا شده‌اند! نماینده امریکا نیز در نشست شورای امنیت سازمان ملل ضمن حمایت از انگلیس مدعی شد: سال گذشته این شورا تصمیم گرفت قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران را بازگرداند و روند اجرای این تحریم‌ها را از سر بگیرد. نماینده ایالات متحده در شورای امنیت، مدعی شد که کمیته «۱۷۳۷» همچنان «فعال» است و خواستار رفع انسداد در روند گزارش‌دهی ۹۰ روزه فرانسه درباره ایران شد و ایران را به سرپیچی از تعهدات خود در قبال سازمان ملل متحد متهم کرد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: غرب ، توافق ، برجام
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