ایران پایگاه امریکا در بحرین را با خاک یکسان کرد

جوان آنلاین: رئیسجمهور امریکا هرگونه خسارت به تجهیزات و پایگاههای امریکا در حملات ایران را رد کرده و روز پنجشنبه یک بار دیگر گفت که «هیچ آسیبی، هیچ»، اما هنگ کائو، سرپرست وزارت نیروی دریایی امریکا در یک موضعگیری کمسابقه گفته که ایرانیها تأسیسات نیروی دریایی امریکا در بحرین را «با خاک یکسان کردند»، تعبیری که برای اولین بار طی هفت ماه بعد از جنگ علیه ایران، از طرف یک مقام دارای سمت امریکایی به کار میرود.
به گزارش جوان، هنگ کائو که به عنوان سرپرست، نامزد دونالد ترامپ برای تصدی دائمی پست وزارت نیروی دریایی امریکا در یک گفتوگو که «اپوک تایمز» آن را در قالب یک گزارش منتشر کرد، به حملات ایران به تأسیسات نیروی دریایی امریکا در بحرین اشاره کرده و گفته که نیروهای ایرانی (پایگاه امریکا در) بحرین را با خاک یکسان کردند»؛ تعبیر «blew the hell out of Bahrain» که به معنی درهم کوبیدن یا به عبارت محاورهای آن «با خاک یکسان کردن» است، اشاره به مرکز پشتیبانی نیروی دریایی امریکا در بحرین، موسوم به Naval Support Activity Bahrain دارد؛ تأسیساتی که مقر ناوگان پنجم امریکا را در خود جای داده و یکی از مهمترین مراکز لجستیکی و عملیاتی واشینگتن در منطقه به شمار میرود. کائو که پیشتر معاون وزیر نیروی دریایی بوده و سابقه عملیاتی طولانی در نیروی دریایی، از جمله غواصی، خنثیسازی مهمات و عملیات ویژه در عراق، افغانستان و سومالی دارد، به پیامد عملی این حملات نیز اشاره کرده و گفته که خسارت وارده به پایگاه بحرین مستقیماً بر عملیات مرتبط با ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن تأثیر گذاشت و خدمه این ناو «جایی برای پهلو گرفتن نداشتند». کائو همچنین گفته که نیروی دریایی امریکا اکنون در حال بررسی گزینههای مربوط به آینده این تأسیسات است و برای بررسی اینکه با پایگاه آسیبدیده چه باید کرد، یک کارگروه تشکیل شده است: «من کارگروهی را مأمور بررسی این موضوع کردهام.» وزارت نیروی دریایی امریکا بر نیروی دریایی و سپاه تفنگداران دریایی امریکا نظارت دارد.
سیدعباس عراقچی نیز مستقیماً به اظهارات کائو گره خورد. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به «صراحت» سرپرست وزارت نیروی دریایی امریکا گفت: «او درست میگوید، نیروهای مسلح قدرتمند ما واقعاً «ستاد ناوگان پنجم امریکا در بحرین را با خاک یکسان کردند.» و افزود که این حملات شامل دیگر پایگاههای پشتیبان عملیات امریکا نیز شده است. عراقچی در ادامه گفت مردم امریکا نباید هزینه جنگهای اسرائیل را بپردازند.
پیش از این، دریادار «داریل کادل»، عالیرتبهترین مقام نظامی نیروی دریایی امریکا هم اوایل ماه جاری گفته بود که مرکز پشتیبانی نیروی دریایی امریکا NSA بحرین به دلیل خسارات وارده، «به این زودیها» فعالیت خود را از سر نخواهد گرفت. روایت این دو رده بلندپایه، با شواهدی که پیشتر از منابع باز و تصاویر ماهوارهای منتشر شده بود، همخوانی دارد. تحلیل تصاویر ماهوارهای پیش از اعتراف اخیر کائو، از خسارت قابل توجه به تأسیسات امریکایی در بحرین خبر میداد.
تشدید فشارها بر هگست
در واشینگتن، روایت رسمی کاخ سفید همچنان بر کوچکنمایی خسارات استوار است. ترامپ روز پنج شنبه در واکنش به گزارش آسیب دیدن هواپیماهای امریکایی در اردن گفت: «نه. اصلاً. هیچ آسیبی. هیچ چیز.»، اما همزمان، یک مقام امریکایی به رویترز گفت حمله ایران به پایگاه هوایی موفقالسلطی در اردن به چند هواپیمای نظامی امریکا آسیب زده است. گزارش CBS نیز به نقل از منابع مطلع اعلام کرد یک فروند A-۱۰ تاندربولت یک بال خود را از دست داده و حدود هشت فروند F-۱۵ آسیب جزئی دیدهاند؛ هواپیماهای F-۱۵ بعداً به خدمت بازگشتهاند. در سطح تصمیمگیری سیاسی امریکا نیز شکاف میان روایت علنی و ارزیابیهای نظامی قابل توجه شده است. نیویورکتایمز برای اولین بار گزارش داد که جیدی ونس، معاون رئیسجمهور امریکا، طی بهار و تابستان مستقیماً با فرماندهان نظامی امریکا در خاورمیانه، اروپا و آسیا تماس گرفته تا ارزیابیهای بیپرده آنان از جنگ ایران را بشنود؛ ارزیابیهایی که پیش از جمعبندی در ساختار پنتاگون به او منتقل میشد. فرماندهان درباره کاهش ذخایر موشکهای پاتریوت و دیگر مهمات حیاتی هشدار دادهاند و ونس نیز این نگرانیها را در گفتوگوهای خصوصی با ترامپ مطرح کرده است. روند فعلی فشارها بر پیت هگست، وزیر دفاع امریکا را افزایش میدهد. گزارشهای اخیر از آشفتگی در سطوح بالای پنتاگون و خروج شماری از مقامهای ارشد حکایت دارد و منتقدان هگست او را به نادیده گرفتن محدودیت ذخایر تسلیحاتی و مشکلات نیروهای اعزامی متهم کردهاند. کوئینسی نیز خواستار کنار گذاشتن او شده و نوشته است هگست در ارزیابی توانایی امریکا برای پیروزی در جنگ و هشدار درباره کاهش ذخایر تسلیحات حیاتی ناکام مانده است.
ترامپ نیز در تازهترین موضعگیریهایش همچنان بر پایان جنگ پس از انتخابات میاندورهای امریکا تأکید کرده، هرچند در اظهاراتی متناقض احتمال پایان زودتر درگیری را نیز مطرح کرده است. رئیسجمهور امریکا با رد گزارش وال استریتژورنال درباره ادامه یافتن جنگ با ایران تا پایان حضور وی در کاخ سفید، گفت که این نشریه یکی از نادرستترین رسانهها است. او همچنین مدعی شده ایران توان ادامه مقاومت ندارد رئیسجمهور امریکا با تکرار تهدید حمله به «کوه کلنگ»، مدعی شد که باید نام خودش را روی تنگه هرمز بگذارند.
نفت ۱۱۰ دلاری، گازوئیل ۶ دلاری
تنگه هرمز اکنون با افت شدید تردد کشتیها روبهروست. دادههای رهگیری کشتیها نشان میدهد روز پنج شنبه فقط هفت شناور از تنگه عبور کردند؛ رقمی بسیار پایینتر از میانگین ۱۵ کشتی در ۱۰ روز گذشته و بسیار دور از حدود ۱۲۵ شناور تجاری بزرگی که پیش از آغاز جنگ روزانه از این آبراه عبور میکردند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده که چهار پرتابه ناشناس به دو کشتی در نزدیکی خصب عمان اصابت کرده و یکی از آنها آتش گرفته است. این حادثه در فاصلهای نزدیک به مسیرهای دریایی تنگه هرمز رخ داده و بر نگرانیها درباره ایمنی کشتیرانی افزوده است. نخستین نشانه این فشار را میتوان در بازار نفت دید. قیمت نفت برنت روز جمعه تا ۹۷/۱۰۹ دلار برای هر بشکه بالا رفت؛ افزایشی نزدیک به ۶ درصد در یک جهش شبانه و بالاترین سطح چهار ماه اخیر. رویترز گزارش داده است که محدود شدن جریان نفت از طریق تنگه هرمز و تشدید درگیری امریکا و ایران، در کنار تحولات دریای سرخ، ریسک کمبود عرضه را افزایش داده است. همزمان، میانگین قیمت گازوئیل در امریکا برای نخستین بار از مرز ۶ دلار در هر گالن عبور کرده است. رویترز این جهش را نتیجه فشار همزمان جنگ امریکا و اسرائیل با ایران و حملات اوکراین به پالایشگاههای روسیه دانسته است. ذخایر گازوئیل امریکا نیز طبق دادههای اداره اطلاعات انرژی امریکا حدود ۱۳درصد پایینتر از میانگین پنجساله قرار دارد