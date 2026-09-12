جوان آنلاین: درحالی که نیروهای وابسته به عربستان طی روزهای اخیر با پشتیبانی هوایی ارتش سعودی وعده داده بودند صنعا را از کنترل انصارالله خارج کنند، تحولات میدانی برخلاف محاسبات ریاض پیش رفت و نیروهای انصارالله در یک سلسله عملیات ضربتی موفق شدند بخشهای گستردهای از سواحل یمن در دریای سرخ به مساحت ۵۴۰۰ کیلومترمربع را تحت کنترل خود درآورند؛ بندر استراتژیک المخا به کنترل انصارالله افتاده و یمنیها با تسلط بر جزیره میون، عملاً تنگه راهبردی بابالمندب، گلوی انتقال انرژی عربستان را در دست گرفتند. حالا، ریاض بیش از گذشته با چالش در مسیر صادرات نفت خود مواجه خواهد شد.
به گزارش «جوان»، نیروهای انصارالله که بارها هشدار داده بودند در صورت ادامه جنگافروزی عربستان و نیروهای تحت حمایت آن در یمن، ریاض و همپیمانانش بهای سنگینی خواهند پرداخت، در سلسله عملیاتهای زمینی موفق شدند ضربات سنگینی به نیروهای سعودی و نیروهای تحت امر آنها وارد کنند. نیروهای انصارالله روز پنج شنبه کنترل شهر بندری مخا در جنوب غرب یمن را به دست گرفتند و در امتداد ساحل دریای سرخ به سمت جزایر راهبردی پیشروی کردند، تحولی که میتواند با افزایش فشار بر مسیرهای کشتیرانی در بابالمندب، دومین گذرگاه مهم انرژی پس از تنگه هرمز را نیز درگیر جنگ کند. منابع نظامی یمن اعلام کردند انصارالله پس از تصرف مخا به سمت جزایر حنیش پیشروی و موقعیت خود را در تنگه بابالمندب تقویت کردهاند. بابالمندب در ورودی جنوبی دریای سرخ قرار دارد و یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان به شمار میرود.
رویترز گزارش داد که گزارشهای اولیه حاکی از تسلط یافتن نیروهای یمنی بر شهر ساحلی «الخوخه» در استان «الحدیده» است. گفته میشود که نیروهای یمنی پس از تسلط بر شهر حنیش که توسط شبهنظامیان مزدور سعودی رها شده بود، به پیشروی ادامه داده و بلافاصله وارد الخوخه شدند. از سوی دیگر، نیروهای یمنی بعد از به دست گرفتن کنترل پایگاه «خالد»، به کوهستان «النار» رسیده و با مزدوران سعودی درگیر شدهاند. منابع محلی نیز گزارش دادند که نیروی هوایی سعودی اطراف کوهستان النار در شرق بندر «المخا» را بمباران میکند تا مانع از پیشروی نیروهای انصارالله به سمت مخفیگاههای مزدوران سعودی شود.
پس از عقبنشینی نیروهای وابسته به عربستان، انصارالله جزیره راهبردی میون در دهانه تنگه بابالمندب را تصرف کرد. جزیره میون (بریم) که گاهی جزیره بابالمندب نامیده میشود در وسط این تنگه قرار دارد و آن را به دو آبراه تقسیم میکند. همچنین، شهر ساحلی ذوباب هم روز جمعه به دست انصارالله افتاد که تقریباً تسلط آنها را بر تنگه بابالمندب تکمیل میکند که برای صادرات نفت عربستان سعودی اهمیت حیاتی دارد. انصارالله بخشهای وسیعی از شمال یمن را در کنترل خود دارد و هفته گذشته حملهای گسترده را به نیروهای دولت یمن که تحت حمایت عربستان سعودی هستند آغاز کرد. در همین حال رسانههای وابسته به صنعا دیروز گفتند که عربستان دهها حمله هوایی انجام داده و در تازهترین حملات، دو بار به فرودگاه مخا حمله هوایی کرده است. مزدوران سعودی که همقسم شده بودند بهزودی صنعا را از کنترل انصارالله خارج کنند، در نخستین پاتک نیروهای مقاومت، روحیه خود را باخته و تسلیم شدند. محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی انصارالله دیروز اعلام کرد که در بزرگترین عملیات اسارت تاریخ جنگهای مدرن، سه تیپ کامل از ارتش سعودی و مزدورانش با تمام سلاحها و تجهیزات سبک و سنگین خود، در جبهههای حیس، المخا، الخوخه، تعز و الجوف تسلیم نیروهای مسلح یمن شدند.
حزام الاسد، از اعضای انصارالله در گفتوگو با العربیالجدید به شمار زیاد اسیران عناصر وابسته به سعودی اشاره و اعلام کرد: شمار زیادی از ملیتهای مختلف در عملیات ساحل غربی یمن اسیر شدهاند. الاسد با تأکید بر اینکه نبرد در ساحل غربی یمن یک عملیات داخلی برای بازپسگیری اراضی یمن است، گفت: آزادی دریانوردی و تجارت در دریای سرخ و بابالمندب تضمین شده است. الاسد گفت: «اگر عربستان از لغو محاصره مردم یمن خودداری کند، ممکن است در دوره آینده عملیات تشدید شود». از سوی دیگر، نیروهای صنعا خط لوله انتقال نفت «شرق-غرب» عربستان را هدف قرار دادند. نصرالدین عامر، معاون سازمان اطلاعرسانی انصارالله در این باره نوشت: «دودی که در ساعات اخیر از خط لوله شرق به غرب در عربستان سعودی به طول تقریبی ۸۰ کیلومتر مشاهده شد، نشانهای بسیار خطرناک است.»
خطر در کمین صادرات نفت عربستان
بابالمندب یکی از مهمترین گلوگاههای جهان است که دریای سرخ را به خلیج عدن و اقیانوس هند متصل میکند و مسیر اصلی تردد کشتیهایی است که از آسیا به سمت کانال سوئز و اروپا حرکت میکنند. کنترل مناطق مشرف به این تنگه به انصارالله امکان میدهد بر یکی از حساسترین مسیرهای انتقال انرژی و کالا در جهان فشار وارد کند. اهمیت این تحول در شرایط کنونی دوچندان شده است، زیرا همزمان با اختلال شدید در تردد نفتکشها از تنگه هرمز، مسیر دریای سرخ برای صادرات نفت عربستان و انتقال انرژی به بازارهای جهانی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. رویترز گزارش داده که پیشروی انصارالله در جزیره میون و ساحل یمن، کنترل این جنبش بر ورودی بابالمندب را تقویت کرده است. پیشروی انصارالله همچنین فشار مستقیمتری بر عربستان سعودی ایجاد میکند.
ریاض در شرایط اختلال در مسیر هرمز، بخش بیشتری از صادرات نفت خود را از طریق دریای سرخ و بندر ینبع هدایت میکند، بنابراین افزایش ناامنی در بابالمندب میتواند مسیر جایگزین صادرات نفت عربستان را نیز با تهدید مواجه کند. در ماه گذشته به دلیل محاصره دریایی عربستان، صادرات نفت این کشور حدود ۴۰ درصد کاهش یافته بود که با تسلط کامل بر بابالمندب، بدون تردید روند صادرات نفت بیش از این مختل خواهد شد و سعودیها بیپیش از پیش تحت فشار قرار خواهند گرفت.
از آنجا که تنگه هرمز نیز از شش ماه پیش توسط ایران مسدود شده است، عربستان اکنون از دو مسیر اصلی صادرات نفت خود با چالش مواجه خواهد بود. همانگونه که رهبران صنعا گفتهاند، ریاض در نهایت ناچار خواهد شد از جنگافروزی دست بردارد و به محاصره یمن پایان دهد. تحولات روزهای اخیر نشان داد هرچه عربستان برای اشغال یمن بیشتر تقلا کند، بیشتر در باتلاقی که خود ساخته گرفتار خواهد شد.