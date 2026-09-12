بام آسیا زیر پای کاراته ایران 

جوان آنلاین: رقابت‌های قهرمانی کاراته رده‌های پایه آسیا با قهرمانی ایران به پایان رسید.

ملی‌پوشان نوجوان، جوان و امید‌های کاراته کشورمان با درخشش در آسیا، مقتدرانه قهرمانی قاره‌کهن را جشن گرفتند.

سکوی اول آسیا در حالی فتح شد که کاراته‌کا‌های ایرانی حاضر در این دوره موفق به کسب ۳۰ مدال رنگارنگ شدند و بالاتر از سایر رقبا صدرنشین رقابت‌ها لقب گرفتند. در رقابت‌های ۲۰۲۶ اگرچه تیم ژاپن حضور نداشت، اما دیگر تیم‌های آسیایی تلاش کردند بیشترین مدال را از آن خود کنند. با این‌حال با توجه به ۱۱ مدال طلا، ۱۲ نقره و هشت برنزی که ملی‌پوشان ما تصاحب کردند، عنوان قهرمانی ایران تثبیت شد. بعد از کشورمان، عربستان با هفت طلا، شش نقره و ۹ برنز نایب‌قهرمان رده‌های سنی شد و اردن نیز با هفت طلا، دو نقره و ۱۶ برنز به‌عنوان سومی رسید.

در روز اول رقابت‌ها ملی‌پوشان ایران گل کاشتند و با شش طلا، شش نقره و یک برنز صدرنشینی در جدول رقابت‌ها رده‌های سنی را به ارمغان آوردند. پس از آن نوبت درخشش کاراته‌کا‌های امید (زیر ۲۱ سال) رسید و آنها نیز با کسب مدال‌های خوشرنگ قهرمانی کاراته ایران در رده‌های پایه را تثبیت کردند.

بانوان کومیته در رده امید‌ها کولاک کردند و چهار مدال زرین و یک مدال برنز آسیا را به چنگ آوردند. غزل فتحی در وزن ۵۰- کیلوگرم برای رسیدن به فینال قاره‌کهن ابتدا حریفان اردنی و هندی را شکست داد و در فینال هم ۱۱ بر یک حریف عربستانی‌اش را به زانو درآورد و قهرمان آسیا لقب گرفت. فاطمه جعفرنژاد نماینده وزن ۵۵- کیلوگرم پس از کسب سه برد متوالی برابر نمایندگان عربستان، هند و سوریه، در دیدار نهایی نیز رقیب اردنی را ۴ بر یک از پیش‌رو برداشت و یک طلای دیگر به ارمغان آورد. در وزن ۶۱- کیلوگرم زهرا رضازاده با شایستگی و با عبور از سد نماینده ماکائو طلایی شد. مهلا صداقت نیز با تحمیل شکست به حریف هندی طلای وزن ۶۸+ کیلوگرم را به نام خود ضرب کرد. بشرا ایمانی در وزن ۶۸- کیلوگرم در عین شایستگی به مدال برنز دست یافت.

تیم پسران کومیته زیر ۲۱ سال نیز موفق به کسب یک نقره و یک برنز شد. ابوالفضل تمدن‌زاده به رغم صعود به فینال ۵۵- کیلوگرم مقابل ماخشاتالو مومینف تاجیکستانی شکست خورد و مدال نقره گرفت. در وزن ۶۷- کیلوگرم مهدی چوبک‌زن برای رسیدن به مدال برنز آسیا سوان هوآنگ از چین‌تایپه را شکست داد.

در کاتا زیر ۲۱ سال هم آیلین بهاری در بخش انفرادی نقره آسیا را به گردن آویخت و علیرضا ندیمی نیز در کاتا انفرادی پسران صاحب گردن‌آویز

برنز شد.