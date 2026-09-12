جوان آنلاین: هفته اول لیگ قهرمانان اروپا با صدرنشینی پاریسنژرمن و پیروزیهای پرگل بایرنمونیخ و منچستریونایتد به پایان رسید.
فصل جدید لیگ قهرمانان در حالی با پیروزی مدعیان آغاز شد که فقط تیم تازهوارد کومو توانست در اولین حضور اروپایی خود مقابل لایپزیش به برتری برسد و
شگفتیسازی کند.
قدرتنمایی در اولدترافورد
منچستریونایتد پس از دو فصل دوری دوباره پایش به لیگ قهرمانان باز شده و در نخستین بازی خود تیم صباح باکو را ۴ بر صفر شکست داد تا در اولدترافورد خودی نشان دهد. شیاطینسرخ این بازگشت را مدیون مایکل کریک و تفکرات هجومیاش هستند. گلزنی کنیا، فرناندز، ششکو و مارتینز خیلی راحت حریف تازهوارد را خلع سلاح کرد تا شاگردان کریک علاوه بر پیروزی، یک کلینشیت نیز ثبت کنند.
به رغم شروع نهچندان امیدوارکننده منچستر در لیگ برتر، یونایتد لیگ قهرمانان را پرقدرت آغاز کرد تا سرمربی این تیم از عملکرد شاگردانش ابراز رضایت کند: «بازی بینقصی داشتیم، چهار گل زدیم و دروازهمان را هم بسته نگه داشتیم. این همان چیزی است که برای دستیابی به آن تلاش کردیم. به نظرم ما هم از نظر فردی و هم از لحاظ تیمی عملکرد خوبی از خود ارائه کردیم و تقریباً در تمام طول بازی، از ابتدا تا انتها اینطور بودیم. چه آنهایی که در ترکیب اصلی به میدان رفتند و چه آنهایی که به عنوان بازیکن ذخیره وارد زمین شدند، همگی خوب عمل کردند. ما دروازهمان را بسته نگه داشتیم، چهار گل زدیم و فوتبال خوبی را از خود به نمایش گذاشتیم. بله، میتوانیم بگوییم که شب خیلی خوبی بود. به نظرم بسته نگه داشتن دروازه در این بازی برای ما مهم بود. به عنوان یک تیم، کارهای خوب زیادی انجام دادیم و به همین دلیل نسبت به اتفاقات پیشرو در این فصل هیجانزدهایم. این موضوع واقعاً برای من دلگرمکننده است.»
جبران در اروپا
تیم نروژی در مصاف با بایرنمونیخ چارهای جز تسلیم شدن نداشت. باواریاییها در آلیانس آرهنا با پنج گل از خجالت بودهگلیمت درآمدند تا تیم ویسنت کمپانی هم شروعی پرگل داشته باشد. نکته مهم اینکه هر پنج گل بایرن در نیمه دوم به ثمر رسید. کمپانی، سرمربی بایرن از اینکه تساوی بدون گل با شالکه جبران شده ابراز خوشحالی کرد: «نیمه اول کمی شبیه بازی مقابل شالکه بود. باید صبور میماندیم. موقعیتهای زیادی نداشتیم، اما لحظاتی داشتیم که میتوانستیم چند گل بزنیم. در نیمه دوم در زمان مناسبی گل زدیم و بعد از آن گلهای بیشتری به ثمر رساندیم و نگذاشتیم مثل بازی با شالکه شود. مستحق پیروزی بودیم. در موقعیت خوبی هستیم. هنوز بازیکنانی داریم که در حال بازگشت به ریتم خود هستند. هنوز از نظر کیفیت و جزئیات جای پیشرفت وجود دارد و روی آنها کار میکنیم. تنها هدف من این است که به دروازه حمله کنیم. میدانم بازیکنان در چه مناطقی به آزادی عمل نیاز دارند و کجا باید کمی منظمتر و منضبطتر باشند. مهمترین چیز این است که تهدیدی برای دروازه حریف باشیم.»
شگفتیسازی کومو
تیم ایتالیایی اولین حضور اروپایی خود را با پیروزی ۴ بر یک جشن گرفت. کومو با هدایت سسک فابرگاس حریفش لایپزیش را درهم کوبید و شگفتیساز هفته اول لقب گرفت. فابرگاس، سرمربی کومو در تمجید از تیمش گفت: «دیداری تاریخی برای باشگاه و هواداران بود، دیداری که تا ۱۰ سال دیگر هم درباره آن صحبت خواهند کرد. این زیبایی فوتبال است و امیدوارم هواداران هم به اندازه ما از آن لذت برده باشند. سری آ همچنان مهمترین هدف ماست. در نهایت، این سری آست که به شما اجازه میدهد دوباره به لیگ قهرمانان اروپا برگردید. ما تیم جوانی هستیم و انرژی لیگ قهرمانان به ما انگیزه بیشتری میدهد، اما اگر بعد از این بازی در سری آ تمام توانمان را نگذاریم، واقعاً عصبانی خواهم شد. باید متواضع باشیم و بتوانیم هر سه روز یکبار عملکرد خوبی داشته باشیم. فصل بسیار سختی در پیش داریم و باید ذهنیت درستی را حفظ کنیم.»