جوان آنلاین: تراکتور تصورش را هم نمیکرد نوار پیروزیهایش توسط قعرنشین لیگ پاره شود، اما در روزی که سر و ته جدول به هم رسیدند، عارف رستمی به کلینشیتهای بیرانوند بعد از شش هفته و شکستناپذیری سرخپوشان تبریزی پایان داد تا به واسطه کسب نخستین برد این فصل، از رده هجدهم به رده چهاردهم جدول صعود کنند.
هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر با برگزاری همزمان سه دیدار آغاز شد که در حساسترین بازی استقلال موفق به شکست یک بر صفر پیکان شد و گلگهر نیز سرانجام با برتری ۳ بر ۲ مقابل شمسآذر در قزوین نوار ناکامیهای خود را پاره کرد. اما ناباورانهترین نتیجه در ورزشگاه پاس قوامین رقم خورد، جایی که تراکتور نخستین باخت این فصل را متحمل شد، آنهم برابر قعرنشین لیگ که تا پیش از آن سه تساوی و یک باخت در کارنامه داشت و با نخستین برد خود و صعودی پنج پلهای در جدول ردهبندی به آینده امیدوارتر شد.
تراکتور بهرغم شکست مقابل استقلال خوزستان همچنان جایگاه خود را در صدر جدول حفظ کرد، اما استقلال با پاره کردن نوار تساویهایش به یک امتیازی صدرنشین رسید. البته احتمال ایجاد تغییر در جدول ردهبندی و جایگاه تراکتور و استقلال در رده اول و دوم وجود داشت اگر فدراسیون فوتبال تصمیم به تعلیق ناگهانی برخی بازیها
نمیگرفت.
فدراسیون تصمیم گرفت جز بازی صنعت نفت آبادان- چادرملو اردکان که ساعت ۲۰ امشب برگزار میشود و مصاف مس شهربابک- نساجی قائمشهر که سوت آغاز آن ساعت ۱۹ فردا در ورزشگاه شهید سلیمانی شهربابک به صدا در میآید، سایر بازیهای این هفته از جمله بازی مهم پرسپولیس با خیبر در خرمآباد را به تعویق بیندازد. تصمیمی که اعتراض پرسپولیس را به دنبال داشت، چراکه سرخپوشان مدعی بودند بهرغم داشتن سه نماینده در تیم امید، درخواستی برای تغییر زمان بازی با خیبر نداده بودند. علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال مدعی شد این بازی بنا به درخواست تیم میزبان که صرفاً یک بازیکن در جمع امیدها داشته لغو شده است: «با توجه به درخواست برخی باشگاهها و فرایندی که طی شد، سازمان لیگ ناگزیر بود برگزاری برخی بازیها را به تعویق بیندازد. برخی دیگر هم اقتضائات خاص خودشان را داشتند و اعلام کردند در شرایطی هستیم که بازیکن نداریم یا میخواهیم در آسیا شرکت کنیم. پرسپولیس میگوید درخواستی برای تعویق بازی نداشتیم، اما در سمت دیگر ماجرا هم خیبر بود که در تیم امید و جوانان بازیکن داشت. فراز کمالوند در این ایام همکاری زیادی
کرده است.»