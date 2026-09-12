۳ دست تا فینال

جوان آنلاین: تیم ملی والیبال ایران با برتری مقابل چین‌تایپه در یک‌چهارم نهایی، جواز حضور در نیمه‌نهایی را به دست آورد و ساعت ۱۴ امروز باید برای رسیدن به فینال از سد استرالیا عبور کند.

برخلاف بازی با چین، پیاتزا جدا از نتیجه، رضایتی از عملکرد شاگردانش مقابل چین‌تایپه نداشت. سرمربی تیم ملی والیبال ایران در پایان مصاف با چین عملکرد شاگردانش را دلگرم‌کننده خواند و بعد از برتری ۳ بر یک مقابل چین‌تایپه که پیروزی در آن صعود به نیمه‌نهایی را به دنبال داشت، تأکید کرد بازی خوبی نبود! شاید، چون در صورت پیروزی بدون واگذاری دست (ست)، رنکینگ جهانی ایران چندین امتیاز صعود می‌کرد، اما با واگذاری ست سوم، امتیاز زیادی در رنکینگ جهانی دست شاگردان پیاتزا را نمی‌گیرد. شاید هم این واکنش نشان از انتظار بالای او از شاگردانش دارد: «بازی خوب معنایش این است که می‌توانیم از اولین امتیاز شروع و تا پایان ادامه بدهیم. ما تا جایی بازی خوبی انجام دادیم، اما سپس بازی را متوقف کردیم و پس از آن دوباره شروع به بازی کردیم و این برای من بازی خوبی نبود.»



بازی با چین‌تایپه، با تمام نقاط ضعف و قوتش به نقطه پایان رسیده و حالا شاگردان پیاتزا برای آنکه یک پای فینال باشند باید به مصاف استرالیا بروند. تیمی که کار خود را با برتری مقتدرانه مقابل بحرین و عمان آغاز کرد، اما بعد از دو برد ۳ بر صفر، در آخرین دیدار مرحله مقدماتی مغلوب ژاپن، میزبان این دوره از مسابقات شد. اما به‌رغم متحمل شدن این باخت به یک‌چهارم نهایی راه یافت و در این مرحله نیز با برتری ۳ بر صفر مقابل تایلند حریف ایران در نیمه‌نهایی بازی‌های والیبال قهرمانی آسیا شد. دیداری که گفته می‌شود احتمال دارد زمان برگزاری آن به درخواست میزبان تغییر کند تا شاگردان پیاتزا به جای ساعت ۱۴، ساعت ۱۰ صبح برابر استرالیا به میدان بروند.

مسئله، اما نه ساعت برگزاری این دیدار که نتیجه آن برای راه یافتن به فینال است. پیاتزا و شاگردانش در طول چند بازی گذشته ثابت کردند که لیاقت کسب عنوان قهرمانی و ایستادن بر سکوی نخست را دارند. اما بی‌شک استرالیا متفاوت از دیگر حریفان ایران تا به اینجای کار است. شاید به همین دلیل هم هست که باطنی، مدافع میانی تیم ملی والیبال ایران تأکید دارد با آنالیز خوب به مصاف استرالیا می‌رویم: «هرچند که ست سوم بازی با چین‌تایپه کمی گره خورد، اما بازی خوبی مقابل این تیم داشتیم و توانستیم با سربلندی زمین مسابقه را ترک کنیم. حالا فقط به برتری مقابل استرالیا می‌اندیشیم و بس. بازی حساسی که با آنالیز خوبی مقابل آن حاضر می‌شویم تا با کسب بهترین نتیجه یک پای فینال باشیم.»

خانزاده، دریافت‌کننده تیم ملی، اما تأکید دارد که بازی امروز با استرالیا می‌تواند دیدار سخت و دشواری برای رسیدن به فینال باشد: «خدا را شکر می‌کنیم که توانستیم چین‌تایپه را هم شکست دهیم و به نیمه‌نهایی برسیم. بعد از این بازی نیازمند یک ریکاوری خوب بودیم جهت مصاف با استرالیا. دیداری که به نظرم می‌تواند بازی سختی برای ما باشد، چراکه استرالیا بازیکنان باتجربه و خوبی دارد.»

در واقع همان‌طور که دریافت‌کننده تیم ملی هم بدان اشاره دارد، کسب امتیاز از استرالیا که بی‌تردید همانند ایران به حضور در فینال می‌اندیشد اصلاً کار ساده‌ای نخواهد بود. تیمی که پیاتزا نیز آن را حریفی سرسخت توصیف می‌کند: «استرالیا یک تیم کامل است، واقعاً تیم کامل. تیمی باتجربه و خوب که همه بازیکنانش مدت‌هاست در اروپا بازی می‌کنند. همه آنها به جز لیبروی تیم قدبلند هستند.»



اهمیت مصاف با استرالیا، اما صرفاً در صعود ایران به فینال ختم نمی‌شود. در واقع تیم ملی والیبال ایران در صورت پیروزی مقابل استرالیا می‌تواند امتیازات رنکینگی قابل توجهی به دست آورد. امتیاز‌هایی که شاگردان پیاتزا در یک‌چهارم نهایی با واگذاری تنها یک ست موفق به کسب آن نشدند و حالا بار دیگر فرصت اخذ آن را دارند. امتیاز‌هایی که با توجه به جایگاه فعلی دو تیم اهمیت زیادی دارد. از آنجا که استرالیا به دلیل برد‌های خوبی که در قهرمانی آسیا کسب کرده، توانسته جایگاهش در رنکینگ جهانی والیبال را ارتقا بخشد، پیروزی برابر این تیم می‌تواند امتیاز‌های خوبی برای ایران به دنبال داشته باشد. البته به شرط اینکه شاگردان پیاتزا استرالیا را بدون هیچ ست واگذار شده‌ای شکست دهند.