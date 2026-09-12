حرف‌های خداداد عزیزی بعد از محرومیت از حضور در ورزشگاه و متعاقب آن بزرگ و عزیز شمردن او و عالیشاه از سوی سخنگوی فدراسیون فوتبال در رسانه ملی، فقط یک چیز را ثابت می‌کند و آن اینکه هیچ امیدی نمی‌توان به فوتبال داشت، چه به‌لحاظ فنی و مهم‌تر از آن چه به‌لحاظ فرهنگی و اخلاقی. ظاهراً در فوتبال سراسر عیب و تخلف و بی‌اخلاقی ایران، مرز‌ها و شاخصه‌های جدیدی برای محترم و عزیز بودن در حال تعریف شدن است.

جماعت هتاک و پرده‌در فوتبال یاد گرفته‌اند با تک‌جمله «ما آدم بد‌های فوتبال هستیم، شما خوبید»، ادای خاکی بودن را در بیاورند، اما امروز این شومن‌بازی‌ها نه تنها حال کسی را خوب نمی‌کند که اینقدر مشمئزکننده و حال به‌هم‌زن شده که حتی از ادبیات چاله‌میدانی که البته این جماعت با آن حسابی آشنا هستند هم بدتر است. تعارف چرا؛ بله آقای خداداد، شما و امثال شما آدم‌بد‌های فوتبال هستید. بله، امثال خداداد عزیزی، عالیشاه و بقیه که بدبختانه تعدادشان هم زیاد است آدم‌بد‌های فوتبال هستند و باید تأسف خورد به حال فدراسیون و سازمان لیگی که حتی توانایی برخورد درست با این قماش را ندارند که اگر داشتند، اوضاع این‌گونه نمی‌شد. اگر جریمه‌های آقایان در کمیته اخلاق و انضباطی تأثیرگذار بود خداداد عزیزی بعد از مشخص شدن میزان جریمه و محرومیتش دو بار فیلم ضبط نمی‌کرد که طی آنها کل ارکان فوتبال ایران از بالا تا پایین را به گند بکشد و به ریش همه بخندد.

خداداد عزیزی از بازگشت قوی‌تر و آپدیت‌تر خبر می‌دهد. حتماً تمرین خواهد کرد که به جای چند دقیقه، چندین دقیقه از خجالت همه دربیاید. حتماً تمرین خواهد کرد که به جای مادر و خواهر، دیگر اعضای خانواده طرف مقابلش را هم مورد عنایت قرار دهد و چقدر مشمئزکننده است وقتی با وجود این همه تخلف هنوز یکی مثل سخنگوی فدراسیون فوتبال می‌آید و در رسانه ملی این آدم‌های هتاک را بزرگ و عزیز معرفی می‌کند.

آهای هواداران فوتبال، آقایان فدراسیون‌نشین، آقایان مسئول؛ هشتم آذر ۷۶ به تاریخ پیوست و تمام شد. امروز را دریابید. امروز حال افراد مهم است، هرچه گذشته بوده تمام شده، به قول ظریفی کاش برمی‌گشتیم به آن روز و یک تکل روی پای علی دایی می‌رفتیم تا آن پاس را ندهد، نهایتش این بود که به جام جهانی نمی‌رفتیم، اما در عوض این همه سال عذاب شنیدن کلمات زشت خداداد عزیزی را تحمل نمی‌کردیم. نه این خداداد برای ما عزیز است و نه عالیشاه محترم. حالا فدراسیون و سازمان لیگ هر نگاهی می‌خواهند داشته باشند. نمی‌دانیم شاید شاخصه‌های محترم و عزیز بودن از دید مهدی تاج و دارودسته‌اش در فدراسیون و سازمان لیگ چیز‌های دیگری برخلاف مردم کوچه و بازار است که ما بی‌خبریم. مثلاً هرچه درجه فحش‌ها رکیک‌تر و میزان جسارت به ناموس آن بیشتر باشد از دید این آقایان شخص فحاش محترم‌تر و عزیزتر است.

کار وقیحانه‌تر دیگری که این روز‌ها انجام شده پنهان شدن پشت حمایت مردم آذربایجان و تبریز است. مردمی که خوب می‌دانیم کوچک‌ترین سنخیتی با ادبیات این آدم‌ها ندارند. برخی این روز‌ها خیلی خوب یاد گرفته‌اند که از مردم قهرمان آذربایجان برای خودشان خرج کنند، هر کاری دلشان خواست انجام دهند و بعد بروند پشت حمایت مردم آذربایجان پنهان شوند. به‌طور حتم هیچ تبریزی بااخلاق و باشرفی از ادبیات زشت و وقیح و از هتاکی و پرده‌دری حمایت نمی‌کند، حتی اگر این کار از سوی سرپرست تیم محبوبشان صورت گرفته باشد. پس بیهوده برای توجیه افسارگسیختگی و هتاکی‌هایتان از مردم شریف آذربایجان و تبریز مایه نگذارید.