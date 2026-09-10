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تاریخ انتشار: ۱۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۷
فرهنگ‌و‌هنر » اخبار كلی

جایزه بزرگ جشنواره بین‌المللی کازان به فیلم ایرانی «سرزمین فرشته‌ها» رسید

1 جایزه بزرگ بیست‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم اسلامی کازان (آلتین منبر) به فیلم «سرزمین فرشته‌ها» اثر بابک خواجه‌پاشا رسید.

جوان آنلاین: از اداره امور دینی مسلمانان روسیه، این فیلم داستان غم‌انگیز کودکان در نوار غزه را روایت می‌کند.

به گزارش ایرنا، در این آیین که با حضور مفتی روشن عباسوف معاون مفتی اعظم و اداره دینی مسلمانان روسیه در کازان مرکز تاتارستان برگزار شد، خواجه‌پاشا کارگردان فیلم «سرزمین فرشته‌ها» جایزه بزرگ این جشنواره بین‌المللی را از مجید مجیدی کارگردان شهیر ایرانی و رئیس هیأت داوران دریافت کرد.

خواجه‌پاشا در سخنان کوتاهی پس از دریافت این جایزه گفت: اگر روزی بمیرم و در مقابل خداوند متعال بایستم و او از من بپرسد، برای کودکانی که در فلسطین جان باختند چه کردی؟؛ من می‌توانم این فیلم را در پیشگاه خدا عرضه کنم و بگویم: این کمترین کاری است که می‌توانستم انجام دهم.

بنا بر این گزارش، سُلاف فواخرجی بازیگر سوری این فیلم نیز جایزه بهترین بازیگر زن این جشنواره بین‌المللی را به خود اختصاص داد.

وی در این فیلم، نقش مادری را بازی کرد که جان ۶ کودک را نجات داد.

بنا بر این گزارش، فیلمبرداری فیلم سرزمین فرشته‌ها به مدت یک سال و نیم در تهران به طول انجامید.

به گزارش ایرنا، خواجه پاشا پیش از این بهمن ۱۴۰۴ در چهل‌وچهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر موفق به دریافت سیمرغ بلورین و دیپلم افتخار جایزه ویژه هیات داوران به خاطر کارگردانی فیلم سرزمین فرشته‌ها شده بود.

این فیلم همچنین سیمرغ و جوایز دیگری در بخش‌های بهترین بازیگر نقش اول زن، تهیه‌کننده، طراح صحنه، جلوه‌های ویژه بصری، بازیگردان خردسال از جشنواره فیلم چهل و چهارم دریافت کرد.

جشنواره بین‌المللی فیلم اسلامی کازان امسال برای نخستین بار جایزه «معنویت در سینما» را به پیشنهاد شیخ راویل عین‌الدین مفتی اعظم روسیه اهدا کرد.

این جایزه به فیلم روسی – ازبکی «معلم» تعلق گرفت که درباره زندگی شهاب‌الدین مرجانی از علمای بزرگ تاتارستان در زمان امپراتوری بزرگ روسیه ساخته شده است.

برچسب ها: جشنواره بین‌المللی فیلم اسلامی کازان ، نوار غزه ، مجید مجیدی
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