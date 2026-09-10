پوچتینو: چلسی باید عنوان قهرمانی ۲۰۱۷ را از دست بدهد/ تاتنهام باید قهرمان اعلام شود!

جوان آنلاین: مائوریسیو پوچتینو، سرمربی آرژانتینی و فعلی تیم ملی آمریکا، در اظهاراتی جنجالی مدعی شد که چلسی باید عنوان قهرمانی لیگ برتر در فصل ۲۰۱۷-۲۰۱۶ را از دست بدهد. در آن فصل، تیم تحت هدایت آنتونیو کونته با هفت امتیاز اختلاف نسبت به تاتنهامِ پوچتینو به قهرمانی رسید.

به گزارش ایسنا، به گزارش بی بی سی اسپورت، باشگاه لندنی چلسی چندی پیش به دلیل تخلفات مالی صورت گرفته در سالیان قبل، به پرداخت ۱۰.۷۵ میلیون پوند جریمه محکوم شد. این باشگاه همچنین با کسر شش امتیاز مواجه شد که البته در تجدیدنظر به حالت تعلیق درآمد.

پوچتینو که بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ هدایت تاتنهام را بر عهده داشت، گفت: ما باید یک عنوان قهرمانی لیگ برتر می‌بردیم. باید آن را به ما می‌دادند. چلسی جریمه شد و مدیران هم اعتراف کردند، همین؟ عنوان قهرمانی باید به تیمی برسد که دوم شد.

او در ادامه افزود: شاید با قوانین یکسان، اگر همان شرایط را داشتیم، می‌توانستیم بازیکنانی جذب کنیم که تیم را بهتر می‌کردند یا گل‌های بیشتری می‌زدند. این شکایت من نیست، حقیقت است. اگر آنها اعتراف کردند که قوانین را نقض کردند، عنوان قهرمانی لیگ برتر باید به تیم دوم برسد. من از گفتن حقیقت نمی‌ترسم. هواداران چلسی از من ناراحت می‌شوند، چون این را می‌گویم، اما اگر ما در تاتنهام بودیم و قوانین را زیر پا می‌گذاشتیم همین را می‌گفتم.

پوچتینو در طول پنج سال حضورش در تاتنهام، این تیم را به فینال لیگ قهرمانان اروپا در سال ۲۰۱۹ رساند، اما هیچ جامی کسب نکرد.

بهترین مقام او در لیگ برتر همان نایب‌قهرمانی سال ۲۰۱۷ بود. او بعد‌ها در فصل ۲۰۲۴-۲۰۲۳ سرمربی چلسی نیز شد.

چلسی چه تخلفی کرده بود؟

تحقیقات مدیران لیگ برتر نشان داد که پرداخت‌هایی از سوی اشخاص ثالث مرتبط با چلسی به بازیکنان و کادر انجام شده که به مقامات نظارتی اعلام نشده بود.

در گزارش لیگ برتر، نام چندین انتقال بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ از جمله انتقال‌های ادن هازارد، ساموئل اتوئو، ویلیان، رامیرس، داوید لوییز، آندره شورله و نمانیا ماتیچ ذکر شده است.

هیچ اتهامی متوجه این بازیکنان نیست که اغلب در فصل ۲۰۱۷-۲۰۱۶ برای چلسی بازی کردند و در قهرمانی این تیم در لیگ برتر سهیم بودند.