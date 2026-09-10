دیدار فجر شهید سپاسی و آلومینیوم اراک در هفته هفتم لیگ برتر لغو شد

دیدار تیم‌های فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز و آلومینیوم اراک در هفته هفتم لیگ برتر به دلیل حضور بازیکنان تیم‌ها در تیم ملی امید ایران و اعزام به بازی‌های آسیایی ناگویا برگزار نمی‌شود.

جوان آنلاین: هفته هفتم لیگ برتر فوتبال کشور در حالی طبق برنامه باید برگزار شود که حضور شماری از بازیکنان تیم‌های لیگ برتری در اردوی تیم ملی امید ایران، برنامه این هفته را دستخوش تغییر کرده است.

بر اساس اعلام باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز، دیدار این تیم و آلومینیوم اراک که قرار بود روز یکشنبه ۲۲ مردادماه در ورزشگاه پارس شیراز برگزار شود، لغو شده و زمان جدید برگزاری این مسابقه متعاقبا اعلام خواهد شد.

چهار دیدار هفته هفتم به تعویق افتاد

در هفته هفتم علاوه بر مسابقه فجر شهید سپاسی و آلومینیوم اراک، دیدار پرسپولیس و خیبر خرم‌آباد، ملوان بندرانزلی و فولاد خوزستان و همچنین سپاهان و ذوب‌آهن اصفهان نیز به دلیل حضور بازیکنان این تیم‌ها در تیم ملی امید لغو شده است.

تیم فجر هم اینک در جدول رده بندی با انجام ۶ بازی و هفت امتیاز در رده هشتم جدول جای دارد.

بازی‌های آسیایی ناگویا در سال جاری یکی از رویداد‌های مهم پیش روی تیم ملی امید ایران است و حضور بازیکنان جوان باشگاه‌های لیگ برتری در این تیم، برنامه مسابقات لیگ را تحت تاثیر قرار داده است.

بیستمین دوره بازی‌های آسیایی به میزبانی استان آیچی و شهر ناگویا ژاپن از ۱۹ سپتامبر تا چهارم اکتبر ۲۰۲۶ (۲۸ شهریور تا ۱۲ مهر ۱۴۰۵) برگزار می‌شود و حضور بازیکنان جوان فوتبال ایران در ترکیب تیم ملی امید برای این رویداد، برنامه هفته هفتم لیگ برتر را تحت تاثیر قرار داده است.

مسابقات فوتبال بازی‌های آسیایی حتی زودتر از مراسم رسمی بازی‌ها آغاز می‌شود و برنامه فوتبال از ۱۴ سپتامبر تا سوم اکتبر پیش‌بینی شده است.