پایان کار نمایندگان پاراتیروکمان ایران با ۲ مدال در جهانی هند

جوان آنلاین: در پایان مسابقات سری جهانی پاراتیراندازی با کمان در هند، نمایندگان ایران با کسب دو مدال طلا و برنز در ریکرو انفرادی و تیمی بانوان به کار خود در این مسابقات پایان دادند و در ماده کامپوند از کسب مدال بازماندند.
تیمملی ایران در این دوره از رقابتها با ترکیب امیرمحمد بارانی، فرزانه عسگری، هادی نوری در ماده کامپوند و غلامرضا رحیمی، سمیه رحیمی، محدثه باباحبیب در ماده ریکرو حضور پیدا میکند و زهرا نعمتی سرمربی و امین علیخانی نژاد و محمدصالح پالیزبان مربیان تیم ملی بودند که در بخش تیمی، بانوان ایران متشکل از سمیه رحیمی و محدثه باباحبیب در جایگاه سوم ایستادند و در ریکرو انفرادی بانوان، سمیه رحیمی به مدال طلا دست یافت.
در مسابقات میکس ریکرو نیز تیم ایران متشکل از سمیه رحیمی و غلامرضا رحیمی برابر حریفی از اندونزی ۵ بر ۱ نتیجه را واگذار کردند و در رده چهارم ایستادند.
در این مسابقات تیم کامپوند از کسب مدال بازماند.