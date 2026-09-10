پایان کار نمایندگان پاراتیروکمان ایران با ۲ مدال در جهانی هند

رقابت‌های سری جهانی پاراتیروکمان با ۱۵۰ ورزشکار از ۱۹ کشور جهان در هند برگزار شد و نمایندگان ایران با کسب ۲ مدال طلا و برنز در ریکرو انفرادی و تیمی به کار خود پایان دادند.

جوان آنلاین: در پایان مسابقات سری جهانی پاراتیراندازی با کمان در هند، نمایندگان ایران با کسب دو مدال طلا و برنز در ریکرو انفرادی و تیمی بانوان به کار خود در این مسابقات پایان دادند و در ماده کامپوند از کسب مدال بازماندند.

تیم‌ملی ایران در این دوره از رقابت‌ها با ترکیب امیرمحمد بارانی، فرزانه عسگری، هادی نوری در ماده کامپوند و غلامرضا رحیمی، سمیه رحیمی، محدثه باباحبیب در ماده ریکرو حضور پیدا می‌کند و زهرا نعمتی سرمربی و امین علی‌خانی نژاد و محمدصالح پالیزبان مربیان تیم ملی بودند که در بخش تیمی، بانوان ایران متشکل از سمیه رحیمی و محدثه باباحبیب در جایگاه سوم ایستادند و در ریکرو انفرادی بانوان، سمیه رحیمی به مدال طلا دست یافت.

در مسابقات میکس ریکرو نیز تیم ایران متشکل از سمیه رحیمی و غلامرضا رحیمی برابر حریفی از اندونزی ۵ بر ۱ نتیجه را واگذار کردند و در رده چهارم ایستادند.

در این مسابقات تیم کامپوند از کسب مدال بازماند.