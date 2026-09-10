کد خبر: 1378744
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تاریخ انتشار: ۱۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۸
سیاست » اخبار کلی
امیر جهانشاهی:

آماده رویارویی با تمام تهدید‌ها هستیم/ رصد لحظه‌ای دشمن

6 فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: برای مقابله با تمامی تهدید‌های دشمنان آمادگی کامل را داریم.

جوان آنلاین: امیر سرتیپ علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بازدید از آمادگی و توان رزمی یگان‌های لشکر ۱۶ زرهی قزوین، ضمن بررسی آخرین وضعیت آمادگی عملیاتی، توان رزمی، تجهیزات و ظرفیت‌های دفاعی یگان‌های این لشکر به آمادگی یگان‌های نزاجا در مرز‌ها اشاره و اظهار کرد: نیروی زمینی ارتش در مرز‌های کشور حضور فعال دارد و با آمادگی کامل از حدود و ثغور ایران اسلامی صیانت می‌کنند.

وی در ادامه به عملکرد یگان‌های نیروی زمینی ارتش در شرایط جنگی پرداخت و تاکید کرد: در جریان جنگ‌های اخیر، نیرو‌های ما در زیر آتش دشمن، مسافت‌های طولانی را پیمایش کرده و خود و تجهیزات‌شان را در مواضع مورد نظر، مستقر کردند؛ این جابه‌جایی گسترده نیرو، تجهیزات و مهمات در شرایطی انجام شد که دشمن با استفاده از پهپادها، هواپیماها، ماهواره‌های جاسوسی و سایر ابزار‌های پایش، تحرکات نیرو‌های ما را رصد می‌کرد. در حقیقت رزمندگان نیروی زمینی ارتش با وجود شرایط سخت و طاقت‌فرسا، با روحیه‌ای بالا، به ایفای ماموریت و صیانت از مرز‌های ایران اسلامی پرداختند.

امیر سرتیپ جهانشاهی، حضور نیرو‌های زمینی در سنگر‌های دفاعی را مایه دلگرمی ملت ایران و عامل دلسردی دشمنان دانست و تصریح کرد: این حضور قدرتمند نشان می‌دهد که نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در دفاع از سرزمین و استقلال کشور، با اقتدار و روحیه‌ای جهادی، همواره پای کار هستند.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ آمادگی در برابر تهدیدات آینده، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که رهبر شهید انقلاب فرمودند، برای نیرو‌های مسلح، یک درصد تهدید نیز به منزله تهدید کامل و ۱۰۰ درصدی است؛ بنابراین ما در هر شرایطی، آمادگی کامل برای رویارویی با تمامی تهدید‌ها را دارا هستیم.

دیدار با خانواده‌های شهدا؛ فرصتی برای تجدید عهد با شهدا

امیرسرتیپ جهانشاهی در ادامه بازدید خود، با حضور در بیمارستان‌های ۵۵۳ قزوین و ۵۵۴ زنجان، از بخش‌های مختلف این مجموعه‌ها و روند ارائه خدمات به بیماران بازدید و در جمع پزشکان و کارکنان بهداشت و درمان نیروی زمینی، جایگاه این مجموعه‌ها را در حفظ سلامت و توان انسانی نیرو‌ها مهم دانست و با تأکید بر ارتقای سطح خدمات و عملکرد درمانی، گفت: تخصص پزشکان و کادر درمان در مسیر حفظ و نجات جان انسان‌هاست و دستان پرمهر آنان، سلامتی و امید را به بیماران و خانواده‌هایشان بازمی‌گرداند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش همچنین با حضور در منزل سروان شهید «هدایت دانشور»، از شهدای ارتش در جریان جنگ رمضان در قزوین، با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفت‌و‌گو کرد و ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام، اظهار کرد: شهید دانشور از نیرو‌های مؤمن، متعهد، پرتلاش و با دانش بود که با روحیه مسئولیت‌پذیری و تعهد، در مسیر خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و انجام وظایف محوله تلاش کرد و با نثار جان خود، برگ زرین دیگری بر افتخارات نیروی زمینی ارتش افزود.

وی در خاتمه به جایگاه والای خانواده‌های شهدا اشاره و تاکید کرد: خانواده‌های شهدا با صبر و استقامت خود ادامه‌دهنده راه شهیدان هستند و دیدار با این خانواده‌های گرانقدر، فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های شهدا و بهره‌مندی از روحیه ایثار و فداکاری آنان است.

برچسب ها: امیر جهانشاهی ، نیروی زمینی ارتش ، شرایط جنگی
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