ارجاع موضوع ایران به شورای امنیت موضوعیت ندارد

جوان آنلاین: اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه گفت: این اقدام غرب یک تناقض آشکار است. در چارچوب آنچه که به اسنپک بک موسوم شده گفتند قطعنامهها علیه ایران بازگشته است. ما گفتیم نمیتوانند ادعا کنند و درستی اظهارات ما و روسیه و چین مشخص شد.
وی تصریح کرد: ارجاع به شورای امنیت موضوعیت ندارد، زیرا ایران مرتکب هیچ عدم پایبندی نشده است. آن چیزی که به عنوان عدم پایبندی نام میبرند صرفا به دلیل اقدام تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی است.
بقائی خاطر نشان کرد: حدود یک سوم کشورهای آژانس یا مخالفت کردند یا موافقت نکردند. به نوعی الگوی رای گلهای بوده است. به این معنا کشورهای اروپا و آمریکا دوستانشان را مرعوب به رای مثبت کردند.
وی ادامه داد: تعجب است که کشور ژاپن خودش قربانی حمله اتمی است رای مثبت داده است. همچنین عربستان که تجاوزات امریکا و رژیم را در منطقه دیده است.
سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد که قطعا هیچ نتیجهای با این قطعنامه به دست نمیآورند.