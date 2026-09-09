جوان آنلاین: از پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهور، عارف در جلسه شورای تبیین و ترویج اندیشه و آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهدای دو جنگ تحمیلی اخیر، بهویژه رهبر شهید انقلاب، گفت: بنا بود شورایی برای تبیین و ترویج اندیشههای گرانقدر امام شهید ایجاد کنیم. این کار دشواری است، اما از سوی دیگر بخشی از کار سادهتر شده است، زیرا در زمانی که امام بزرگوار در قید حیات بودند محدودیتهایی وجود داشت و اکنون میتوان گفتمان و اندیشههای ایشان را راحتتر تبیین و ترویج کرد.
وی ادامه داد: با مدیریت دو جنگ تحمیلی اخیر شاهد یک جهش در حکمرانی نظام الهی و بروز توانایی و ظرفیت حکومت ولایی بودیم. این حکومت دو بال اصلی دارد؛ مردم و رهبری مبتنی بر مرجعیت شیعه. در فرمایشات امام راحل در ۱۲ بهمن در بهشت زهرا (س) نیز نقش مردم بهطور برجسته دیده میشود.
معاون اول رئیسجمهور افزود: رهبر شهید انقلاب با نگاهی عمیق و افقی بلندمدت، نظریه ولایت فقیه را بهخوبی عملیاتی کردند و در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نیز مسیر پنج دهه آینده را ترسیم کردند.
عارف با اشاره به جایگاه علم و فناوری در نگاه رهبر شهید انقلاب گفت: سند چشمانداز توسعه بیستساله با هدف دستیابی ایران به جایگاه نخست منطقه در حوزه علم و فناوری تصویب شد، زیرا رهبر شهید انقلاب به ظرفیت جوانان کشور ایمان داشتند. ایران نیز در این مسیر بهسرعت به بخش مهمی از اهداف خود رسید و پیشرفتهای علمی قابل توجهی به دست آورد.
وی ادامه داد: کشور به پشتوانه همین پیشرفتهای علمی در جنگهای تحمیلی دوم و سوم از تجهیزات بومی خود استفاده کرد. اگر وضعیت علمی امروز کشور را با شرایط علمی ایران پیش از انقلاب مقایسه کنیم، ابعاد دستاوردهای بزرگ نظام روشن میشود.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه ۹۵ درصد دستاوردهای علم و فناوری کشور مرهون نگاه رهبر شهید انقلاب است، تأکید کرد: در حوزه علم و فناوری باید با راهاندازی کارگروه و حضور نخبگان این حوزه، کار را پیش ببریم؛ زیرا علم و فناوری از مسائل حیاتی دو سال آینده برای ماست و باید بتوانیم دین خود را در این زمینه ادا کنیم.
عارف در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: دشمن پس از تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان، از راهبرد وابسته کردن انقلاب اسلامی ناامید شد و از آن زمان راهبرد سرنگونی را با انواع کودتاها و حمایت از صدام در جنگ هشتساله تا امروز دنبال کرده است.
وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه، دشمن بهطور مستقیم وارد میدان شد و به دنبال سرنگونی نظام در مدت سه روز بود، اما مردم به میدان آمدند و کاری کارستان کردند. رهبری نیز فرماندهان شهید را جایگزین کرد و فرماندهان جدید در فاصله چند ساعت عملیات علیه دشمن را آغاز کردند. اینها نشانه ظرفیت بالای نظام است.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر اینکه دشمن در جنگ ۱۲ روزه به هیچیک از اهداف خود نرسید، گفت: دشمن پس از جنگ ۱۲ روزه، توطئه حوادث دیماه را ایجاد کرد و ما هزینههای زیادی پرداخت کردیم، اما رهبری با شهید اعلام کردن همه جانباختگان بهجز عدهای اندک و همچنین انتشار اسامی جانباختگان از سوی دفتر رئیسجمهور و برگزاری مراسم ختم از سوی دولت، موجب شدند آن بحران کنترل شود.
عارف افزود: نتیجه این مدیریت را در جنگ رمضان مشاهده کردیم؛ زمانی که سرمایه اجتماعی نظام به میدان آمد.
وی با تأکید بر ضرورت اولویت دادن به تبیین اندیشههای رهبر شهید انقلاب در فاصله جنگ ۱۲ روزه تا جنگ رمضان گفت: آزادگان جهان دستاوردهای نظام ولایت فقیه را مشاهده کردند. کنترل تنگه هرمز نیز مسئله سادهای نیست، بلکه نمادی از تقابل جریان حق و باطل است.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر اینکه دبیرخانه شورای تبیین و ترویج اندیشه و آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی باید بهصورت جدی و فعال وارد کار شود، گفت: باید از سرمایه اجتماعی ایجادشده استفاده کنیم و ما دولتیها و حاکمیتیها باید کمک کنیم تا مردم بتوانند ترویجدهنده اندیشههای امام شهیدمان باشند.
عارف ادامه داد: وظایف دستگاههای اجرایی در این زمینه باید مشخص شود، اما این کار نباید با دستور و رویکرد اداری انجام شود، بلکه باید دلی پیش برود تا مسیر ارزشها را برای امت اسلامی بیمه کنیم.
در پایان این جلسه، حاضران نیز دیدگاهها و راهکارهای خود را درباره تبیین و ترویج اندیشهها و آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی ارائه کردند و مقرر شد، ستاد نخستین سالگرد عروج خونین امام مجاهد شهید (قدساللهنفسهالزکیه) در دفتر حفظ و نشر آثار ایشان تشکیل شود و در راستای انسجامبخشی به برنامههای مرتبط با سالگرد شهادت، دستگاههای اجرایی برنامههای خود را به دبیرخانه شورای تبیین و ترویج اندیشه و آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی ارسال کنند.