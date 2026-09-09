جوان آنلاین: معاون وزیر امور خارجه در واکنش به تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، این اقدام را نتیجه روندی دانست که به گفته او با حمله به تأسیسات هستهای ایران و ایجاد اختلال در روند عادی راستیآزمایی آغاز شده است.
به گزارش مهر، کاظم غریبآبادی با انتشار پیامی در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت: به تأسیسات هستهای تحت پادمان ایران حمله میکنند، روند عادی راستیآزمایی را مختل میکنند و بعد همان اختلال را دستاویز صدور قطعنامه در شورای حکام قرار میدهند.
وی افزود: با این فضاسازیها نه میتوانید شکست سیاستها و اقدامات خود را جبران کنید و نه میتوانید در شورای امنیت کاری از پیش ببرید.
قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده آمریکا و سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان علیه برنامه صلحآمیز هستهای کشورمان، در نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تصویب رسید.
این قطعنامه که با ۲۳ رأی موافق، ۸ رأی ممتنع و ۳ رأی مخالف به تصویب رسید، با تکرار ادعاهای سیاسی درباره برنامه صلحآمیز هستهای کشور، نادیده گرفتن همکاریهای ایران با آژانس و چشمپوشی از پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات هستهای تحت پادمان، از مدیرکل آژانس میخواهد قطعنامه جدید، قطعنامههای پیشین مورد اشاره در متن و گزارش اخیر خود درباره ایران را به اعضای آژانس، شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارسال کند.
این قطعنامه همچنین با تکرار ادعای بیاساس «عدم پایبندی» ایران به تعهدات پادمانی، خواستار اقدام تهران برای رفع آن شده و در کنار اشاره به حمایت از راهحل دیپلماتیک، ادامه گزارشدهی مدیرکل به شورای حکام و ارائه گزارشها به شورای امنیت را مطرح کرده است.