بیانیه ایران در آژانس درباره سوریه

جوان آنلاین: نمایندگی دائم ایران در وین در بیانیه‌ای اعلام کرد: ایران، روسیه و چین بر محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به سوریه و ضرورت پاسخگویی به عامل این تجاوزات و رعایت قوانین بین‌المللی تأکید کردند.

به گزارش تسنیم، بر اساس این بیانیه، سه کشور هشدار دادند که ارزیابی‌های آژانس نباید صرفاً بر پایه اطلاعات اشخاص ثالث، تصاویر ماهواره‌ای، حدسیات یا فرضیات غیرقابل اثبات استوار باشد.

در این بیانیه تأکید شد که سیاسی‌سازی مسائل و حملات رژیم صهیونیستی، مانع اصلی در مسیر همکاری‌های فنی و مانع دسترسی آژانس به سایت‌های مربوطه در سوریه بوده است.