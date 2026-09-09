جوان آنلاین: به نقل از ایزوستیا، روسیه و ترکیه در جریان رایزنیهای بین وزارتخانهای در مسکو، وضعیت دریای سیاه و تهدیدات علیه ایمنی کشتیرانی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
به گزارش مهر، این خبر امروز چهارشنبه در وبسایت وزارت امور خارجه روسیه منتشر شد.
در بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه روسیه آمده است که موضع روسیه مبنی بر حل و فصل مناقشه اوکراین از طریق رفع ریشههای آن، به طرف ترکیهای ارائه شده است.
وزارت امور خارجه روسیه در این بیانیه اضافه کرد که، طرفین درباره اقدامات کی یف در دریای سیاه گفتوگو کردند؛ اقداماتی که به گفته وزارت امور خارجه روسیه، ایمنی کشتیرانی را از جمله برای آنکارا تهدید میکند.