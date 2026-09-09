قیمت نفت از ۱۰۰ دلار گذشت؛ تشدید حملات در خاورمیانه بازار انرژی را ملتهب کرد

جوان آنلاین: از هیل، قیمت نفت روز چهارشنبه در پی تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه و افزایش نگرانی‌ها درباره اختلال بیشتر در عرضه جهانی انرژی، از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور کرد.

به گزارش ایرنا، به گزارش رسانه‌های آمریکایی، بهای نفت خام برنت، شاخص جهانی قیمت نفت، در معاملات اولیه روز چهارشنبه با نزدیک به سه درصد افزایش به ۱۰۰ دلار و ۷۲ سنت در هر بشکه رسید. این نخستین بار از اواخر ماه جولای (تیرماه) است که قیمت نفت برنت از مرز ۱۰۰ دلار عبور می‌کند.

همچنین قیمت نفت خام آمریکا با ۲.۴ درصد افزایش به ۹۵ دلار و ۲۵ سنت در هر بشکه رسید.

افزایش قیمت نفت پس از دور تازه‌ای از حملات و درگیری‌های متقابل میان آمریکا و ایران رخ داد. بر اساس این گزارش، ارتش آمریکا روز سه‌شنبه پنج نفتکش ایرانی را هدف قرار داد و ایران نیز اعلام کرد در واکنش به این اقدام، ۱۰ شناور و یک پایگاه نظامی آمریکا در اردن را هدف حمله قرار داده است.

بازار نفت پیش از این نیز تحت تاثیر جنگ شش‌ماهه و کاهش جریان صادرات انرژی از منطقه قرار داشت. تردد نفتکش‌ها از تنگه هرمز، یکی از مهم‌ترین مسیر‌های انتقال انرژی جهان، همچنان به‌مراتب کمتر از سطح عادی گزارش می‌شود.

پیش از آغاز درگیری‌ها، حدود ۲۰ درصد از عرضه انرژی جهان از این آبراه راهبردی عبور می‌کرد.

تاماش وارگا، کارگزار بازار نفت در شرکت پی‌وی‌ام (PVM)، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری رویترز گفت افزایش اخیر قیمت‌ها نشان‌دهنده واکنش روشن بازار به تشدید تنش‌ها در خاورمیانه است.

وی افزود سرمایه‌گذاران نفتی معتقدند تا زمانی که تنگه هرمز بازگشایی نشود و جریان نفت به‌طور عادی و بدون وقفه از سر گرفته نشود، عرضه نفت در آینده قابل پیش‌بینی قادر به پاسخگویی کامل به تقاضای جهانی نخواهد بود.

افزایش بهای انرژی در آمریکا نیز هم‌زمان ادامه دارد. میانگین قیمت هر گالن بنزین در این کشور تا صبح چهارشنبه به ۴ دلار و ۲۲ سنت رسید. قیمت بنزین معمولی تنها طی یک شب هفت سنت افزایش یافت و اکنون بیش از یک دلار بالاتر از سطح مشابه سال گذشته قرار دارد.

قیمت گازوئیل نیز پس از ثبت رکورد‌های جدید در روز‌های اخیر، روند صعودی خود را حفظ کرده است.

افزایش قیمت سوخت در حالی رخ می‌دهد که تنها چند هفته تا انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا باقی مانده و هزینه انرژی و تورم به یکی از موضوعات مهم اقتصادی برای رای‌دهندگان آمریکایی تبدیل شده است.