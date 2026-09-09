کد خبر: 1378628
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۵
بين‌الملل » اخبار كلی

پوتین: دیدار با رئیس‌جمهور ویتنام سازنده بود

3 رئیس‌جمهور روسیه ضمن آنکه گفت‌وگوی خود با رئیس‌جمهور ویتنام را «سازنده» خواند، گفت که مسائل کلیدی در جریان این دیدار مورد بحث قرار گرفت.

جوان آنلاین: ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه عصر چهارشنبه اظهار کرد: می‌خواهم به شما اطلاع دهم که «تو لام» رئیس‌جمهور ویتنام و من کار و مذاکرات را آغاز کرده‌ایم. ما یک جلسه بسیار سازنده در قالب محدود داشتیم که به مسائل کلیدی دوجانبه و بین‌المللی پرداختیم.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، رئیس‌جمهور روسیه در ادامه تاکید کرد: ما به همکاری در تمام زمینه‌های دیگر ادامه می‌دهیم و این مربوط به فرهنگ، آموزش و مسائل امنیتی است. ما در حال حاضر پروژه‌هایی داریم که در طی زمان، سربلند بیرون آمده‌اند. همچنین ابتکارات جدیدی نیز وجود دارد.

پوتین با بیان اینکه روسیه و ویتنام در حال توسعه روابط دوجانبه خود هستند، گفت: گردش مالی تجاری ما در حال افزایش است. در سال ۲۰۲۵، تقریبا ۶ درصد افزایش یافته و امسال، نرخ رشد گردش مالی تجاری در شش ماه اول عملا دو برابر شده است.

رئیس‌جمهور روسیه با استقبال گرم از همتای ویتنامی خود اظهار داشت که از میزبانی کل هیات ویتنامی در مسکو خرسند است و افزود: اخیرا، مردم ویتنام روز استقلال، ۲ سپتامبر را جشن گرفتند. می‌خواهم خاطرنشان کنم که از آن زمان، از زمان مبارزه ویتنام برای حاکمیت خود، روابط ویژه دوستی، درک متقابل و همکاری بین مردم ما برقرار شد. در طول سال‌های استقلال و حاکمیت کامل، ویتنام تحت رهبری حزب کمونیست و رهبری تیم‌های حاکم ویتنام به نتایج چشمگیری دست یافته است. این بدان معناست که مردمی که برای ویتنام، برای استقلال و حاکمیت آن جنگیدند، این کار را بیهوده انجام ندادند و فداکاری‌های آنها بیهوده نبود. مردم ویتنام بر اساس حاکمیتی که به دست آورده‌اند، به نتایج چشمگیری دست می‌یابند.

رئیس‌جمهور ویتنام نیز به نوبه خود با تاکید بر اینکه جهت حفظ روابط خوب با روسیه تسلیم فشار‌های خارجی نمی‌شود، گفت: اخیرا برخی کشور‌ها واکنش خود را به ادامه روابط خوب ویتنام با روسیه ابراز کرده‌اند. با این حال، ویتنام متزلزل نشده، موضع خود را تغییر نداده و رویکرد خود را به روشنی نشان داده است.

وی افزود: روسیه با خیال راحت و با موفقیت انتخابات نهمین دومای دولتی و انتخابات آتی دولت‌های محلی را برگزار خواهد کرد که انگیزه جدیدی به توسعه، ثبات و رفاه روسیه خواهد بخشید. این امر عامل کلیدی در ایجاد شرایط و گشودن فرصت‌های جدید بسیاری برای همکاری بین روسیه و کشور‌های دوست از جمله ویتنام در آینده نزدیک خواهد بود.

برچسب ها: پوتین ، ویتنام ، روابط دوجانبه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

راهبرد اسرائیلی «این همانی» سقوط علی الطاهر-حزب الله

۵۰ کیلومتر به خطوط متروی تهران اضافه شد؛ آغاز احداث ۱۶۰ کیلومتر خط جدید

ظرفیت پذیرش دستیار پزشکی دوره پنجاه و سوم اصلاح شد

مرعشی در زمین چه کسی بازی می‌کند؟

شبکه پایگاهی امریکا زیر آتش ایران 

قاسم‌بصیر به گوش جورج‌واشینگتن نواخته شد!

‌‌قتل پدر با آبمیوه مسموم 

ظرفیت ۱۴۶ هزار نفری پذیرش در کنکور ارشد ۱۴۰۵؛ زمان احتمالی اعلام نتایج

بدون شرح

لولو‌های سرخرمن جنگ

حکم ساعدی‌نیا تأیید شد؛ ۱۲ سال حبس و مصادره همه اموال

بنیان‌تان را در هم خواهیم شکست

نامه ایران به شورای امنیت: حمله آمریکا به مراسم عروسی، جنایت جنگی است

«پول نشان‌دار» حیف و میل منابع را خاک می‌کند

گره واردات هدفمند کالا‌های اساسی باز می‌شود

مشکل جامعه امروز نه کمبود ارتباط، بلکه کاهش همیاری است 

پایگاه‌های آمریکا در امارات و کویت زیر آتش حملات موشکی و پهپادی ارتش

آزمون بزرگ تاب‌آوری در برابر ال‌نینو

افزایش قیمت نفت متوقف شد

عقب نشینی به سبک ترامپ

وقتی «دارایی‌های کوچک من» به «توانمندی‌های بزرگ ما» تبدیل می‌شود

اصلاح الگوی مصرف، ضرورتی برای تحقق عدالت در حمل‌ونقل است

هدف اصلی در کمک به دیگران باید توانمندسازی باشد

شهرآورد ۱۰۷ پایتخت در اصفهان

از سیاه‌نمایی تا تغییر پارادایم

عشایر گیلان، پیشرو در اقتصاد مقاومتی 

آمریکا درباره حمله به عروسی‌ها در جهان به افکار عمومی پاسخ دهد

تنگه هر روز گران‌تر و مهم‌تر! 

گذر از وضعیت بحرانی با همیاری ایرانی

مخالفت قاطع چین با تحریم‌های مرتبط با ایران

نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان

امیدوارم در این سفر بتوانم صدای مردم غیور و شجاع ایران باشم

مصائب جایگزینی تنگه برای منطقه 

ترامپ بار دیگر ادعا‌های نخ نمای خود علیه ایران را تکرار کرد

اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند

احیای فرهنگ تعاون، سرمایه اجتماعی را بازسازی می‌کند

بازار تعاون و همیاری را گرم کنیم

جنایت جنگی سیریک نشان داد تمدن آمریکایی چیزی جز توحش بزک‌شده نیست‏

کمک‌هایی با ارزش‌تر از پول

آغاز ماراتن فوکوئوکا 

نتیجه ماجراجویی ترامپ: تقویت جایگاه ایران، تضعیف قدرت آمریکا

«مارمولک» ۲۴ ساعت پس از آزادی به سرقت برگشت + گفت‌وگو با متهم

سفر رئیس جمهور کنگو به سرزمین‌های اشغالی

«شاه‌گل» قمارخانه‌ای برای تحریف تاریخ قاجار!

 «حمله روز صفر» ترکیبی از جنگ فتنه و مسائل اجتماعی است 

افزایش قیمت ۴ محصول سایپا در پی تغییر گواهی اسقاط

اثبات و نفی‌هایی دینی در کارنامه مؤسس سلسله افشاریه

 فاصله ادعای تسلط امریکا بر تنگه تا واقعیت میدان 

شیطان ماهی

جیب‌بری در رستوران‌های ادایی

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
طرحی از تلفیق «خرد انتقادی» و «عقلانیت راهبردی»
تحقق آرزوهاى طلایى انسان را خوشبخت خواهد کرد؟
«مثنی و فرادی» در نظام دینی
اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند
منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود
ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!
نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان
گفت‌وگو با خانواده یکی از شهدای جنگ رمضان/ مرا برای شهادتش آماده کرده بود
سلفی مرگبار/ داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده واقعی)
اولین قل از چهارقلو‌های خانه ما آسمانی شد 
تلنگر‌های یک تصویر وایرال شده
پدافند ایران قدرتی که در جنگ متوقف نشد
به بهانه اکران تازه‌ترین فیلم «استیون اسپیلبرگ»/ این دیگر لزوما نه علمی است نه تخیلی
ایران به مرز‌های هویتی‌اش زنده است
گفت‌وگو با برادر دانشمند شهید دکتر فولادوند/ دشمن از قدرت توأمان دین و دانش می‌ترسد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار