جوان آنلاین: ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه عصر چهارشنبه اظهار کرد: می‌خواهم به شما اطلاع دهم که «تو لام» رئیس‌جمهور ویتنام و من کار و مذاکرات را آغاز کرده‌ایم. ما یک جلسه بسیار سازنده در قالب محدود داشتیم که به مسائل کلیدی دوجانبه و بین‌المللی پرداختیم.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، رئیس‌جمهور روسیه در ادامه تاکید کرد: ما به همکاری در تمام زمینه‌های دیگر ادامه می‌دهیم و این مربوط به فرهنگ، آموزش و مسائل امنیتی است. ما در حال حاضر پروژه‌هایی داریم که در طی زمان، سربلند بیرون آمده‌اند. همچنین ابتکارات جدیدی نیز وجود دارد.

پوتین با بیان اینکه روسیه و ویتنام در حال توسعه روابط دوجانبه خود هستند، گفت: گردش مالی تجاری ما در حال افزایش است. در سال ۲۰۲۵، تقریبا ۶ درصد افزایش یافته و امسال، نرخ رشد گردش مالی تجاری در شش ماه اول عملا دو برابر شده است.

رئیس‌جمهور روسیه با استقبال گرم از همتای ویتنامی خود اظهار داشت که از میزبانی کل هیات ویتنامی در مسکو خرسند است و افزود: اخیرا، مردم ویتنام روز استقلال، ۲ سپتامبر را جشن گرفتند. می‌خواهم خاطرنشان کنم که از آن زمان، از زمان مبارزه ویتنام برای حاکمیت خود، روابط ویژه دوستی، درک متقابل و همکاری بین مردم ما برقرار شد. در طول سال‌های استقلال و حاکمیت کامل، ویتنام تحت رهبری حزب کمونیست و رهبری تیم‌های حاکم ویتنام به نتایج چشمگیری دست یافته است. این بدان معناست که مردمی که برای ویتنام، برای استقلال و حاکمیت آن جنگیدند، این کار را بیهوده انجام ندادند و فداکاری‌های آنها بیهوده نبود. مردم ویتنام بر اساس حاکمیتی که به دست آورده‌اند، به نتایج چشمگیری دست می‌یابند.

رئیس‌جمهور ویتنام نیز به نوبه خود با تاکید بر اینکه جهت حفظ روابط خوب با روسیه تسلیم فشار‌های خارجی نمی‌شود، گفت: اخیرا برخی کشور‌ها واکنش خود را به ادامه روابط خوب ویتنام با روسیه ابراز کرده‌اند. با این حال، ویتنام متزلزل نشده، موضع خود را تغییر نداده و رویکرد خود را به روشنی نشان داده است.

وی افزود: روسیه با خیال راحت و با موفقیت انتخابات نهمین دومای دولتی و انتخابات آتی دولت‌های محلی را برگزار خواهد کرد که انگیزه جدیدی به توسعه، ثبات و رفاه روسیه خواهد بخشید. این امر عامل کلیدی در ایجاد شرایط و گشودن فرصت‌های جدید بسیاری برای همکاری بین روسیه و کشور‌های دوست از جمله ویتنام در آینده نزدیک خواهد بود.