همزمان با تشدید درگیری‌ها میان عربستان و نیرو‌های مسلح یمن، منابع یمنی از وقوع انفجار‌هایی در شهر‌های خمیس مشیط و اب‌ها در جنوب عربستان و به صدا درآمدن آژیر‌های هشدار در این مناطق خبر دادند.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه المسیره، منابع یمنی اعلام کردند همزمان با تحولات نظامی اخیر، صدای انفجار در شهر خمیس مشیط در منطقه عسیر عربستان شنیده شده است.

به گزارش ایرنا، همچنین گزارش‌هایی از وقوع انفجار در شهر اب‌ها و اطراف آن در نتیجه حمله نیرو‌های مسلح یمن منتشر شده است.

بر اساس گزارش منابع محلی سعودی، آژیر‌های هشدار نیز در خمیس مشیط و اب‌ها به صدا درآمده و به ساکنان درباره وجود خطر احتمالی هشدار داده شده است.

جزئیات بیشتری درباره منشأ این انفجارها، اهداف احتمالی حملات و میزان خسارت یا تلفات ناشی از آن تاکنون منتشر نشده است.

این تحولات در حالی رخ داده است که یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد جنگنده‌های عربستان طی ۱۲ ساعت گذشته ده‌ها حمله هوایی علیه چند استان یمن انجام داده‌اند.

وی گفت که در این مدت ۴۸ حمله هوایی مناطقی در استان‌های الجوف، مأرب، تعز، الحدیده، صعده و البیضاء را هدف قرار داده است.

وی گفت که بیشتر این حملات با جنگنده‌های F-۱۵ S عربستان انجام شده و یک فروند جنگنده تایفون نیز استان الجوف را هدف قرار داده است.

یحیی سریع گفت که حملات هوایی عربستان بدون پاسخ نخواهد ماند و مسئولان سعودی باید انتظار پاسخ به این حملات را داشته باشند.

همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره انفجار‌ها در خمیس مشیط و ابها، منابع یمنی همچنین از تحولات میدانی در جبهه تعز خبر داده و اعلام کرده‌اند که نیرو‌های مسلح یمن کنترل اردوگاه خالد را در دست گرفته و در حال حرکت به سمت المخا هستند.