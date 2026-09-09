کد خبر: 1378608
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تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۹
بين‌الملل » اخبار كلی

پاکستان از نبرد فلسطینیان برای تعیین سرنوشت حمایت کرد

3 پاکستان با استقبال از تصمیم و ادعای بریتانیا برای ممنوعیت تجارت کالا‌ها و خدمات مرتبط با شهرک‌های غیرقانونی اسرائیلی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، ضمن محکومیت گسترش شهرک‌سازی‌های نامشروع صهیونیست‌ها، از مبارزه ملت فلسطین برای تعیین سرنوشت خود حمایت کرد.

جوان آنلاین: سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان امروز با صدور بیانیه‌ای از تصمیم اعلام شده توسط بریتانیا برای اعمال ممنوعیت تجارت کالا که از شهرک‌سازی‌های غیرقانونی اسرائیل در کرانه باختری اشغالی سرچشمه می‌گیرند، استقبال کرد.

به گزارش ایرنا، سجاد حیدر افزود: ادامه گسترش شهرک‌سازی‌های غیرقانونی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین نقض آشکار قوانین بین‌المللی و همچنین قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت سازمان ملل است.

وی تاکید کرد: چنین اقدامات غیرقانونی، تلاش‌های بین‌المللی با هدف دستیابی به راه‌حل فلسطین و همچنین صلح و ثبات در منطقه را تضعیف می‌کند.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان افزود که این کشور همچنین از اعلام چندین کشور دیگر (غربی) برای بررسی اقدامات مشابه و حمایت از چنین تلاش‌هایی علیه شهرک‌سازی‌های غیرقانونی اسرائیل استقبال می‌کند.

وی ابراز امیدواری کرد که این اقدامات پیام روشن و صریحی برای رد اقدامات غیرقانونی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین باشد.

سجاد حیدر تاکید کرد: پاکستان در مبارزه عادلانه ملت فلسطین برای تعیین سرنوشت خود در کنار آنها بوده و خواهد بود و همچنان از تمام تلاش‌ها برای ایجاد یک کشور فلسطینی مستقل، دارای حاکمیت و پیوسته بر اساس مرز‌های قبل از ۱۹۶۷، به پایتختی قدس شریف حمایت می‌کند.

 وزیر امور خارجه انگلیس روز گذشته (سه‌شنبه) با تأیید وقوع «پاکسازی قومی» فلسطینیان در بخش‌هایی از کرانه باختری و اعلام غیرقانونی‌بودن اشغال سرزمین‌های فلسطینی، از بسته تازه محدودیت‌های تجاری و تسلیحاتی علیه اشغالگری رژیم صهیونیستی پرده برداشت که تنش در روابط لندن و تل‌آویو را وارد مرحله تازه‌ای کرد.

همچنین سران انگلیس، فرانسه و کانادا در بیانیه‌ای مشترک، گسترش شهرک‌سازی و افزایش خشونت شهرک‌نشینان صهیونیست را تهدیدی مستقیم و فوری برای ثبات منطقه خوانده و بر لزوم ممنوعیت واردات کالا از شهرک‌های غیرقانونی و اعمال محدودیت علیه تسهیل‌کنندگان و منتفعان آنها تأکید کردند.

برچسب ها: پاکستان ، بریتانیا ، شهرک‌های صهیونیستی
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